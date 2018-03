Weinstein-selskap slår seg konkurs og fritek tilsette frå teieplikta

I eit forsøk på å redde The Weinstein Company etter overgrepsskuldingane mot tidlegare styreleiar og grunnleggar Harvey Weinstein, slår selskapet seg konkurs. Det er allereie klart at eit investeringsselskap ønsker å overta buet, skriv The New York Times.

Selskapet prøvde også å slå seg konkurs tidlegare i månaden, men den gongen lukkast dei ikkje med operasjonen.

No seier styret også at dei fritek tilsette frå teieplikta i selskapet, slik at dei som har opplevd eller har vore vitne til seksuell trakassering og overgrep, skal kunne fortelje dette.

– Ingen skal vere redde for å snakke eller bli pressa til å teie. Selskapet takkar alle dei modige menneska som allereie har sått fram. Stemmene dykkar har inspirert til endring over heile landet og i verda, skriv selskapet i ei kunngjering.

Eit vendepunkt

I februar saksøkte statsadvokaten i New York, Eric Schneiderman, The Weinstein Company for ikkje å ha beskytta dei tilsette mot seksuell trakassering, trugsmål og diskriminering. Han saksøkte selskapet for oppreising og erstatning til ofra, og kravde at dei skulle få pengar om selskapet blei seld.

Han er glad for at selskapet no lettar på avtalane om hemmeleghald, som vil gjere det lettare for folk å fortelje det dei veit.

– Dette er eit vendepunkt i arbeidet mot dei øydeleggande effekten av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Opphevinga av teieplikta i The Weinstein Company gjer det mogleg for dei som lenge har hatt munnkorg, kan stå fram, skriv han i ei melding.

Han legg samtidig til at søksmålet og etterforskinga mot selskapet og grunnleggarane Bob og Harvey Weinstein vil halde fram.

Nektar straffskuld

Over 70 kvinner har skulda Harvey Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og valdtekt. Weinstein var ein av dei mektigaste i Hollywood, og står bak storfilmar som «Shakespeare In Love», «Ringenes Herre» og «Kill Bill». Men etter at skandalen sprakk i New York Times i oktober i fjor, fekk han sparken frå sitt eige selskap.

Uma Thurman samarbeidde med Harvey Weinstein i sju filmar. Blant dei var Quentin Tarantino-filmane «Pulp Fiction» og «Kill Bill». Under ein diskusjon om eit manus på eit hotellrom i London, skal Weinstein ha angripe Thurman. Det tette samarbeidet mellom Weinstein og Tarantino skal også ha øydelagt forholdet Thurman hadde med regissøren. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Blant kvinnene som har kome med skuldingar mot den tidlegare filmmogulen er Salma Hayek, Uma Thurman og den norske skodespelaren Natassia Malthe. Weinstein har ved fleire høve nekta for at han har gjort noko straffbart.

Men skuldingane har ført til eit auka fokus på seksuelle overgrep. Og over heile verda har folk fortalt sine historier. Skandalen sette nyleg også preg på Oscar-utdelinga.