Fredag er årets største kveld for alle Norges influensere.

«Vixen Influencer Awards» premierer influensere i alt fra sminke og mote til bærekraft og kunnskap.

Selene Fjellvang Lie har fått hele fire nominasjoner. Jørgine «Funkygine» Vasstrand og Trygve Bennetsen har nominasjonerer i tre kategorier hver.

– Utrolig gøy, jeg er kjempetakknemlig, sier Bennetsen til NRK.

– Alltid litt drama på Vixen

Aldri før har det kommet inn flere nominasjoner til Vixen-utdelingen. En jury på 15 skal kåre vinnerne, sammen med de 445 000 talte stemmene. Og:

− Det er alltid litt drama på Vixen!

Det sier VG-kommentator Selma Moren.

– Mange av dem er mektigere enn medieplattformer, sier VG-kommentator Selma Moren om influenserne. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

«Kunnskap»-kategorien er ny av året. Der er profiler som Kaveh Rashidi og Inga Strümke nominert.

– Det er et stykke utenfor den gjengen jeg henger med til vanlig. Veldig eksotisk, sier Strümke selv.

− Det virker som om influenser­begrepet har utvidet seg fra det som en gang var typiske rosabloggere, til kontoer med alt mulig innhold. Helse, natur, trening – you name it, sier Selma Moren.

Hun tror dette er et bevisst grep fra Vixen sin side.

Kommersielle aktører

Mathilde Hogsnes er doktorgrads­stipendiat ved Høyskolen Kristiania, der hun forsker på influensere.

Hun synes ikke det kommer godt nok fram i utdelingen at påvirkerne er kommersielle aktører.

– Hverdagen deres består av å samarbeide med merke­varer, utvikle kolleksjoner, produkter og merke­varer, påpeker hun.

Dette ble også en debatt i høst.

Mathilde Hogsnes mener prisen ikke er representativ for industrien. Foto: Jonatan A. Quintero / Jonatan A. Quintero

Vixen har kun én kategori som belyser det kommersielle, nemlig «Årets business».

– Pris­utdelingen sam­svarer derfor ikke til­strekkelig med industriens praksis, sier Hogsnes.

– Industrien har i mange år blitt kritisert for store mengder skjult reklame, så jeg tenker at Vixen bør se på hvordan de kan bidra til å bedre disse problemene, sier hun.