Visste om dødsdiagnosen i tre måneder

Det skriver BBC i forbindelse med at de skal sende dokumentaren «David Bowie: The Last Five Years» i morgen.

Bare to dager før han døde i fjor, 10. januar, slapp han sitt siste album «Blackstar».

Mange har i etterkant av både dødsfallet og albumslippet spekulert i hvorvidt plata var planlagt fra Bowie sin side som en siste avskjedsgave til fansen.

– Handlet ikke om sykdommen

Årsaken er blant annet musikkens tekster og symbolikk, for eksempel låten «Lazarus» og tittelen «Blackstar» som hevdes å være et medisinsk uttrykk for kreft lesjon.

Men i dokumentaren som BBC har laget, kommer det fram at Bowie fikk vite at han hadde dødelig kreft tre måneder før han døde – midt i innspillingen til musikkvideoen for «Lazarus».

I dokumentaren uttaler musikkvideoens regissør, Johan Renck at han i etterkant har fått vite at Bowie fikk dødsdiagnosen mens de spilte inn, og at musikeren ble fortalt at de kom til å avslutte behandlingen.

– Når Bowie ligger i sengen med øynene bandasjert og dekket av knapper, så handlet det ikke om sykdommen hans. For meg var det det bibelske aspektet med å stå opp fra de døde, forteller Renck.

– Han sa han ville lage en enkel performance-video. Det hadde ikke noe å gjøre med at han var syk.