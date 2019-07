Visste ikke hvem Asap Rocky var

I dag var den første dagen i rettssaken mot den amerikanske rapstjernen Asap Rocky, og to av hans livvakter, som møtte i retten i Stockholm.

De er tiltalt for et voldelig angrep på en mann etter en konsert 30. juni, og interessen for rettssaken er enorm i Sverige.

Og på slutten av dagen var det den 19-årige fornærmede sin tur til å forklare seg.

Den fornærmede kom til Sverige som flyktning fra Afghanistan, og brukte tolk under sin forklaring.

Visste ikke hvem rapperen var

I forklaringen fortalte den 19-årige mannen at han gikk bort til følget til rapperen for å spørre om de visste hvor kompisen hans var, som han hadde mistet.

Han sier så at han ble knuffet av livvakten og bedt om at han skulle gå derfra.

På spørsmål om hvorfor han ikke gikk derfra svarte den fornærmede at han ville finne ut hvor kompisen hans var.

Kastet hodetelefoner

Han fortalte at han ble overrasket over at livvakten ba ham gå derifra uten at han hadde slått eller sagt noe.

Fornærmede sa så at livvakten skal ha løftet ham opp etter halsen, og at han deretter oppdaget at hodetelefonene hans var blitt ødelagt.

Da kastet han hodetelefonene mot livvakten, men uten at disse traff, sa fornærmede.

– Jeg så ikke at jeg traff ham, han kan ha blitt skadet da han tok rundt halsen min.

19-åringen skal så ha fulgt etter følget for å få tak i hodetelefonene, som slik det kom frem i forklaringen, skal en i følget ha kastet hodetelefonene opp på en markise.

Han fortalte at en kvinne i Asap Rockys gruppe skal ha filmet hendelsen.

Ikke aggressiv

Den fornærmede skal ha bedt vitner på stedet om å ringe politiet, og at han fulgte etter Asap Rockys følge fordi han ville ha hodetelefonene tilbake.

– Jeg hadde bare en serviett i hendene.

Han fortalte at følget ville at han skulle dra, men at han ikke ønsket å forlate stedet etter det de hadde gjort mot meg.

– Jeg ønsket å ringe politiet.

De tiltalte har uttalt at de oppfattet at fornærmede var aggressiv overfor vakten, men fornærmede sa at han sa til dem at han ikke hadde intensjoner om å krangle.

– Jeg ville kun ha hodetelefonene mine tilbake.

Denne videoen skal vise den aktuelle hendelsen. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen skal vise den aktuelle hendelsen.

Slått med flaske

Fornærmede fortalte så at han ble slått i hodet med en flaske, og han hevdet at da han lå på bakken slo to personer ham med glass, men at han ikke husker hvem som slo.

– Etter min mening hadde alle flasker.

Mens det i tiltalen står at flasken traff på høyre side av baksiden av hodet, fant ikke den rettsmedisinske legen en slik skade.

– Hva sier du om det? spurte aktor.

Den fornærmede sa at helsepersonellet som behandlet ham ikke tok ham på alvor. Han fortalte også at han ikke slo tilbake da han lå på bakken og ble slått og sparket.

– Jeg følte at de kom til å drepe meg.

I tiltalen står det at fornærmede til slutt greide å komme seg unna.

Sliter med å sove

Den fornærmede a at skadene hans på armer og hender gjorde at han fikk beskjed av arbeidsgiver om at han ikke kunne jobbe der mer.

Han fortalte også at hendelsen har gitt ham søvnproblemer.