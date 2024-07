Visste du at det første e-postviruset ble oppkalt etter en stripper?

De beste kulturarrangørene er i Tromsø

Siden 2001 har Norske Kulturarrangører (NKA) delt ut priser til kollegar i bransjen, som en slags Amanda-pris til kulturarrangører.

Nå er de fleste prisene for 2023 delt ut, og selv om dette er en landsdekkende konkurranse, tok Tromsø de fleste.

− Aldri før har så mange arrangører fra samme by vunnet priser i samme prisutdeling. Tromsø utmerket seg tydelig i fjor, og dette har ikke gått ubemerket hen blant arrangører i landet for øvrig, sier Siri Haugan Holden, daglig leder i Norske Kulturarrangører i en pressemelding.

– Det er utrolig mange bra arrangementer her i nord, og kulturlivet i Tromsø er essensielt for at vi bor her, sier Vasil Gjuroski, festivalsjef og daglig leder i Tromsø World.

Vinnere av Arrangørprisen 2023:

Årets helårsarrangør: Dirty Old Town (Kristiansand)

Årets festival: Buktafestivalen (Tromsø)

Årets nykommer: Tromsø World (Tromsø)

Årets øyeblikk: Rockklubben Ekte Rock (Blårock), ved fotograf Johannes Brøndbo. (Tromsø)

Årets inspirasjon deles ut i Bodø i oktober.