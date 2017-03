Vinnerlåten ble ikke laget for Melodi Grand Prix

En DJ iført en selvlaget lysmaske, akkompagnert av et lilla lysshow og en ensom vokalist i front – slik så det ut da vinneren av Melodi Grand Prix – JOWST – stod på scenen i Oslo Spektrum lørdag kveld.

Jeg meldte den egentlig på litt sånn for moroskyld Joakim With Steen (JOWST), MGP-vinner

Men ikke la deg lure av bidragets enkelhet.

Aftenpostens kommentator skrev rett etter showet at «Den beste låten vant MGP». VGs kommentator skriver at «JOWST tok øyeblikket», mens Dagbladet mener at «Den beste finalisten vant – vi kommer langt i Kiev med Jowst».

Ikke en låt for MGP

Men selv om låten vant hjertene til de internasjonale juryene, samt det norske folk, var det ikke Melodi Grand Prix som var det store målet. Sangen ble ikke engang laget for musikkonkurransen.

– NEI! Nei, nei. Hele veien har den blitt laget for å være en sang for folk. Ikke for Melodi Grand Prix, ikke for P3, ikke for P1 og ikke for en TV-serie, forteller den 27 år gamle musikkprodusenten Joakim With Steen til NRK dagen derpå.

Joakim With Steen (t.v.) og Aleksander Walmann (t.h.) håper og tror at låten «Grab the moment» blir en internasjonal hit. Foto: Julia Naglestad / NRK

Det er hans navn som danner grunnlaget for akronymet JOWST og det var han som stod på scenen iført lysmasken. Med seg, på vokal, hadde han Aleksander Walmann. De ble først kjent med hverandre i januar, rett etter at Steen fikk vite at han skulle være med i MGP.

Fikk hjelp av Facebook

Låten, som tekstforfatter Jonas McDonnell opprinnelig hadde skrevet en rap til, hadde blitt til etter flere måneder med drodling i en lukket Facebook-gruppe. Der hadde Joakim invitert venner til å delta i låtlagingsprosessen.

– Folk kom med tilbakemeldinger om at de ikke liker gitar, at de syns det var litt rart med rap eller at det hadde vært kult med elektroniske trommer i stedet for akustiske tromme, forteller han.

Og selv om låten ikke ble laget for MGP, så var det der den endte, og slik den endte opp med nådde ut til massene. Nå skal de reise til Eurovision i Kiev, Ukraina i mai for å representere Norge i konkurransen.

Eurovision Song Contest 2017 Ekspandér faktaboks Arrangeres for 62. gang.

Avholdes i Kiev, Ukraina etter at Jamala vant i fjor.

43 land deltar. Les mer om bidragene her.

Første semifinale: 9. mai.

Andre semifinale: 11. mai.

Finale: 13. mai.

– Jeg meldte den egentlig på litt sånn for moro skyld. Eller, ikke for moro skyld, men kanskje litt fordi at hvis den ble med der, så var det en mulighet, fortsetter han.

Ingen MGP-entusiast

Mulighetenen Steen snakker om er muligheten for en videre musikk-karriere, noe som er det store målet.

Joakim With Steen (t.v.) og Aleksander Walmann (t.h.) Foto: JULIA NAGLESTAD / NRK

– Det er grunnen til at jeg ble med i Grand Prix. Jeg er ikke noe Grand Prix-entusiast fra før, eller -fanatiker. Jeg er bare fan av at MGP satser på musikk. At musikk blir prioritert og at musikk får sendetid på TV, sier han.

Og låten, «Grab the moment», får skryt av anmelderne for å være svært så tidsriktig.

– Ikke ren EDM, langt fra Kygos «tropical house», men godt produsert pop av det slaget som fenger på spille- og salgslister over alt akkurat nå, skriver kulturjournalist Robert Hoftun Gjestad i Aftenposten.

– Det som er viktig for meg er at folk får høre musikken, og liker musikken, sier Steen, og fortsetter:

– Og for at folk skal like musikken så må de jo høre den. Og da må de få den servert. Og det der er en veldig fin måte å servere dem musikken min på, konstaterer Grand Prix-vinneren.

Brudepar med saksofon og italienske gorillaer

Med unntak av NRKs tegnespråktolker, fikk ikke totalpakken av det norske Grand Prix-showet en særlig varm velkomst av folket som uttrykte seg i sosiale medier lørdag kveld.

Enkelte har også uttrykt bekymring for om den norske vinnerens sceneshow kan måle seg med noen av bidragene fra de andre landene Norge møter i Kiev.

Et av eksemplene er denne italieneren og hans dansende gorilla:

Et annet er disse tre «ekteparene» fra Moldova:

Men for Joakim Steen er det låten i seg selv som er det viktigste.

– Vi lot hele det sceneshowet bli påvirka av hvordan låten var. Det var viktig for oss at låten var i fokus. Det var ikke noe dansere, ikke noe glitter, sier han.

Likevel utelukker han ikke helt at sceneshowet kan bli seende noe annerledes ut om to måneder.

