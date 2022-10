– Eg synest det er så utruleg artig å få lov til å vere med på det her så eg er så lukkeleg for at det er i gang igjen snart.

Det seier Marion Ravn. Ho skal igjen vere detektiv saman med Nicolay Ramm og Jan Thomas når maskeshowet brakar laus 15. oktober.

Er du god til å etterforske, finne samanhengar og til å leggje merke til detaljar?

Da bør du lese vidare.

Skjulte hint

NRK har nemleg fått vere med programleiar Silje Nordnes og detektivane «backstage».

I bakomfilmen finst det fleire spor som kan seie oss noko om årets masker.

Leit og sjå kor mange du finn, og du kan vere med på trekninga av ein Maskorama-boks med heilt unike premiar.

Kor mange spor klarer du å finne? Meld deg på i trekninga av mysterieboks ved å trykke her.

– Lukkeleg for at det er i gang

For Jan Thomas er Maskorama ei stor hending:

– Eg føler eg gjentar meg sjølv kvart år, men Maskorama er bursdag, julekvelden og nyttårsfesten på éin og same gong for meg, seier han.

– Maskorama har vorte ein folkefest og det verkar som om vi er med på å styrke vennskap og samle familiar på tvers av generasjonar. Det er eg stolt av, legg Jan Thomas til.

Lurer du på korleis den endelege promovideoen vart sjåande ut? Sjå under: