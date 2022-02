Etter fleire år med studiar og jobb i Cape Town var norske Teresie Hommersand klar for å reise heim.

Der dei fleste ville ha tatt flyet, valde 36-åringen å gjere det på ein meir klimavennleg måte. Nemleg ved å ta sykkelen.

– Eg hadde aldri sykla så langt før, innrømmer ho.

Kvelden før ho skulle starte byrja ho å gråte. Det var rett og slett overveldande å tenke på kva ho skulle gi seg ut på. Men ho fann fort ut at det var store fordelar med sykkel som framkomstmiddel.

– Syklar du sakte nok får du med deg alle inntrykka som vinden og lukta av dei lokale middagane, seier ho i Lindmo.

Korona-fast

Hommersand skulle etter planen berre sykle i eitt og eit halvt år, men så vart det fire og eit halvt år i staden for.

Eit koronastengt Europa førte til utfordringar og utsetjingar, men 36-åringen ville ikkje ha gjort det annleis.

– Sykkel er ein mykje meir berikande måte å reise på. Det blir ein annan måte å samhandle på. Det vart ein døropnar for folk som var nysgjerrige på meg, og eg på dei.

Teresie Hommersand har alltid vore opptatt av miljøspørsmål, så ho nølte ikkje lenge på at dette var ein god ide.

Redd i starten

Hommersand fortel at ho var redd den fyrste natta for over fire år sidan. Det var mange lydar og ho førestilte seg urealistiske ting. Men det gjekk fort over.

For allereie andre natta, da ho ville slå opp telt i hagen til ein familie, vart ho bedt inn hjå ein lokal familie. Der fekk ho servert mat og ei seng.

Og slik heldt det fram.

Gjennom heile Afrika og reisa vidare til koronaen kom fortsette ho med å finne eit tilfeldig hus. Alltid fekk ho kome inn.

– Det har vore så mykje omsorg og kjærleik. Vi gjer livet surt for oss sjølv når vi har negative førestillingar om andre.

Jaga av elefant

Ikkje berre møtte ho på gjestfridom, men også andre opplevingar utanom det vanlege.

Hommersand har blant anna sykla i 50 varmegradar gjennom Sahara-ørkenen. Og sykkelturen har gitt ho opplevingar med dyr ho seint vil gløyme.

Teresie Hommersand Har vore gjennom to kontinent på si sykkelreise frå Cape til Kapp.

– Eg har sykla gjennom område med løver. Det var jo ganske skremmande. Da ringde eg til mamma for å få litt trøyst, hehe!

Ho har hatt ein elefant springande etter seg. Ho har segla på Middelhavet i storm, og heldt på å bli påkøyrt i Lofoten.

Trass i det er ho nå knust for at det er over.

– Ein vil aldri at eit slikt eventyr skal ta slutt. Det har betydd mykje for meg, og eg er også utruleg takknemleg over alt eg har fått oppleve, og alle menneske eg har møtt.

