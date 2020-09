Den nye helserapporten bestilt av naboene ved Utøyakaia skal legges frem i retten neste uke.

– Jeg merker jeg må løse opp selv, for jeg kan sitte helt spent, sier ekteparet Terje og Karin Lien var med å redde ungdommer fra terroristen 22. juli 2011.

BELASTENDE: Terje og Karin Lien var med å reddet ungdommer fra Utøya 22. juli. De synes det er belastende å ha minnesmerket rett utenfor døra si. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Ekteparet kommer til å bli blant de nærmeste naboene til det nye nasjonale minnestedet på Utøyakaia, og er blant saksøkerne som vil stoppe byggingen av den, da de mener det vil bli belastende.

– Vi er ikke imot minnesmerket, men vi er imot plasseringen, sier Terje Lien.

Rapporten viser at en betydelig del av dem har PTSD-symptomer, og at arbeidet med minnesmerke virker retraumatiserende for flere av naboene. Foto: Manthay Kula / Statsbygg

Kartleggingen er gjort på oppdrag av saksøkerne

Psykiater ved den private behandlingsstedet «ressursklinikken», har gjort en undersøkelse av 18 av naboene til Utøyakaia, for å kartlegge om de vil få psykiske skader hvis minnestedet blir bygget ferdig. 14 av naboene som ble intervjuet, var blant saksøkerne.

I rapporten står det at fem av naboene sannsynligvis vil få psykiske skader ved å ha minnestedet så tett på, og en moderat grad av risiko for helseskader hos seks andre naboer. Elleve av totalt 18 intervjuet kan få psykiske plager.

– Dette er store funn, sier advokat for naboene, Ole Hauge Bendiksen.

GRUNDIG: Advokat for naboene, Ole Hauge Bendiksen, sier at rapporten er grundig og med høy troverdighet. Foto: Rune Fredriksen

– Med denne rapporten har vi fått et grundig arbeid, et arbeid som burde ha blitt gjennomført av Hole kommune av selve utarbeidelsen av detaljplanen, mener han.

Han sikter til rapporten fra Klinikk i krisepsykologi (Kfk) som ble engasjert av Statsbygg i 2018. Rapporten konkluderte den gang at «det ikke er grunnlag for å utrede helsekonsekvenser, og at et minnested i seg selv med liten sannsynlighet vil representere en traumatisk påminner for nabolaget».

Bendiksen skal legge fram rapporten i retten 15. september, og mener troverdigheten til rapporten er høy.

– Variasjonen av funn styrker troverdigheten av rapporten.

Ikke alle naboer er imot minnestedet

Tidligere i sommer gikk de og 15 andre naboer sammen og saksøkte staten og AUF for å stoppe byggingen av minnesmerket på Utøykaia.

Men ikke alle naboer er imot minnestedet. En av dem er Even Frogh. Han deltok også i redningsarbeidet 22. juli 2011, men har helt motsatt syn på minnestedet enn Lien har.

– Jeg mener de etterlatte, overlevende og pårørende fortjener et verdig sted å kunne minnes de som gikk bort 22. juli, sier Frogh.

Han forstår at det kan være belastende for dem som har det rett utenfor døra, men hans sympati ligger hos de etterlatte.

FOR MINNESTADEN: – Jeg mener de etterlatte, overlevende og pårørende fortjener et verdig sted å kunne minnes de som gikk bort 22. juli, sier nabo Even Frogh.

Han synes det har vært en god, ryddig prosess hvor alle har blitt hørt. Nå håper han at minnesmerket kan bli ferdig.

– Jeg ser fram til at det blir ro. Og jeg tror det blir et fint og verdig minnesmerke.

NRK har også vært i kontakt med flere naboer, men de har ikke ønsket å uttale seg om saken.

Ny rapport om den psykiske belastningen av minnestedet på Utøyakaia Ekspandér faktaboks Psykiatere ved det private behandlingsstedet Ressursklinikken fikk på bestilling av Utøyanaboene oppdrag i å kartlegge om de vil få psykiske skader hvis minnestedet blir bygget ferdig.

Rapporten sier at av de 18 naboene som er undersøkt, «anser vi at fem med kvalifisert grad av sannsynlighet vil påføres varig psykisk helseskade som følge av de pågående arbeidene med minnestedet og ved den ferdige etableringen av minnestedet.»

«For seks naboer anser vi denne risikoen som moderat og/eller til stede, for seks naboer anser vi risikoen som lav, og for en nabo finner vi ingen økt risiko for skadeutvikling»

Det er kontrast til rapporten fra Klinikk i krisepsykologi (Kfk) som ble engasjert av Statsbygg i 2018. Rapporten konkluderte den gang at «det ikke er grunnlag for å utrede helsekonsekvenser, og at et minnested i seg selv med liten sannsynlighet vil representere en traumatisk påminner for nabolaget.»

Opp til retten å bestemme

Spørsmålet er nå hvor stor vekt retten vil legge på den psykiatriske rapporten når saken skal opp for retten neste uke.

Advokat Birgitte Bie Mørkved er ekspert på naborett og sier at naboloven legger vekt på

i hvilken grad det som bygges i seg selv er objektivt farlig.

– Det kan nok få betydning i saken. Altså i hvilken grad minnesmerket i seg selv omfattes som et objektivt fysisk farlig ting, sier hun.

JUSS: At rapporten er bestilt av dem som saksøker er ikke uvanlig i sivile rettssaker, mener Birgitte Bie Mørkved. Foto: Tomas Berger/NRK

At rapporten er bestilt av dem som saksøker er ikke uvanlig i sivile rettssaker, sier hun.

– Og så vil det kanskje være nødvendig å vurdere om det er andre bevis som sier det samme som rapporten.

Terje Lien har en klar beskjed om hva han ønsker:

– Vi håper at retten gjør det som er rettferdig, og tar hensyn til oss som medmennesker også.

Vil ha det klart til tiårsmarkeringen

Neste år er det ti år siden terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet.

– Vi ønsker å ferdigstille det nasjonale minnestedet på Utøyakaia til tiårsmarkeringen, skriver Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en e-post til NRK.

Siden dette nå er en sak for domstolene kan han ikke uttale seg nærmere om saken, men viser til at Regjeringsadvokaten følger opp på statens vegne.

Ordfører i Hole kommune, Syver Leivestad (H) har ikke mottatt eller lest den nye rapporten.

– Etter det jeg forstår fraviker den med rapporten fra Klinikk for krisepsykologi som kommunelegen i Hole har basert seg på, sier ordfører Leivestad.

Og understreker videre at et enstemmig kommunestyre vedtok 25.05.2020 at «kommunens psykososiale oppfølging av berørte innbyggere etter Utøya-hendelsen skal videreføres».