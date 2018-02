Vil hedre kvinner i rockemusikken

Under kveldens Spellemann skal bandet opptre på scenen med seks ekstra, kvinnelige musikere.

– Vi begynte å planlegge det med en gang vi fikk vite at vi skulle spille. Vi ville gjøre noe spesielt som passet oss og føltes riktig, og vi tenkte på at det ville vært kult å ha med noe som kan inspirere flere kvinner til å spille musikk, særlig i rockesjangeren hvor det er underrepresentasjon av kvinner, sier Lokøy til NRK.

Marie Moe fra bandet Razika, Ragnild Fangel Jamtveit fra bandet Pom Poko og Thea Glenton er blant de som skal dele scenen med Sløtface i kveld. I tillegg skal bandet ha med seg flere unge, kvinnelige musikere når de fremfører låten «Magazine».

– Vi håper på kjærlighet

Bandet sier de alltid har vært opptatt av å få med flere kvinner i musikken. #metoo-kampanjen og #nårmusikkenstilner ble en ekstra drivkraft.

– Vi har alltid vært opptatt av kvinner i musikken og har alltid synes det har vært viktig å fremme kvinnelige musikere i rockmusikk, sier Lokøy.

– Hvilke reaksjoner tror dere vil komme på dette?

– Vi håper på kjærlighet. Jeg tror ikke dette her er noe som kommer til å provosere noen, jeg tror det er noe folk har ventet på skal skje ganske lenge, og jeg tror at det er bra folk får se et band med flere kvinner enn menn.

Har på seg hvite roser

Lokøy tror årsaken til at kvinner er underrepresentert i rockesjangeren blant annet er ulike strukturer hvor menn har hatt større frihet enn kvinner.

– I tillegg har det ikke vært like mange rollemodeller for kvinner innenfor rock som i popsjangeren for eksempel. Derfor vil vi trekke frem de flinke, kvinnelige musikerne vi ser på som rollemodeller, sier han.

Før Spellemannprisen ble det oppfordret til å bære hvite blomster som en markering etter #metoo-kampanjen. Selv hadde bandet hvite roser i kveld.

– Det er nydelig å se at det er blitt gjort så mange konkrete nye tiltak og at mange står bak denne saken. Flertallet har hvite roser i kveld og det er veldig fint, sier Lokøy.

– Vi skal prøve å få plass til så mange hvite roser som vi kan på scenen.