Vil grave opp og DNA-teste Salvador Dalí

Maleren, skulptøren og filmskaperen Salvador Dalí var gjennom store deler av det tjuende århundre kjent for sin surrealistiske kunst og karakteristiske snurrebart.

Nå hevder en kvinne fra Girona i nordøst-Spania at Dalí, som døde i 1989, er hennes far, og har gått rettens vei for å bli anerkjent som hans rettmessige datter. Det melder blant andre BBC.

Kvinnen skal ifølge BBC være født i 1956, og jobber som spåkone. Ifølge nyhetsbyrået AFP hevder hun at moren hadde et forhold til Dalí da hun jobbet som barnevakt for en av kunstnerens naboer i byen Cadaques.

Mandag bestemte en domstol i Madrid at levningene av kunstneren skal graves opp og DNA-testes for å gi svar i farskapssaken. Kjennelsen kan fortsatt ankes.

Dalí er gravlagt i et mausoleum under museet han selv tegnet og som bærer hans navn i fødebyen Figueres. Han etterlot seg i utgangspunktet ingen barn, men det gjenstår å se om akkurat den delen av historien snart må skrives om.