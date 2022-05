Vil gi unge store rabatter på kino og konserter

Hvis du er ung i Frankrike, kan du dra på konsert og kino helt gratis.

Der har de innført «kulturpass», som gir 18-åringer 2900 kroner hver til å bruke på kultur.

Ved å laste ned en app, kan de få finansiert alt fra museumsbesøk til teater.

Nå ønsker AUF en liknende ordning i Norge.

– Vi ønsker at alle under 18 på sikt skal få gratis tilgang på kultur og idrett, og at man skal innføre et nytt kulturkort for alle under 25, med sterkt rabatterte priser, sier AUF-leder Astrid Hoem.

Astrid Hoem i AUF vil gjøre kultur billigere, og for noen helt gratis. Foto: AUF

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier hun vil vurdere kulturpass.

Og de unge NRK har snakket med vet godt hva de hadde brukt det på.

– Jeg skulle gjerne dratt på noen flere konserter. Det har jeg ikke alltid mulighet til å prioritere penger til, sier Aksel Sæbø.

– Og for eksempel hvis operaen hadde vært billigere. Det er veldig gøy å kunne dra på sånne typer forestillinger og, legger Elise Bryge Ranudd til.

En kinobillett kan fort koste over 150 kroner. Det mener mange er for dyrt. Foto: Arash A. Nejad / SCANPIX

Mener det blir feil prioritering

Andrine Hanssen-Seppola er leder i Senterungdommen.

Hun mener kulturkortet AUF ønsker seg blir feil prioritering, og vil heller utvide tilbudet over hele landet.

– Særlig for unge i distriktene, som ikke har et like stort mangfold å velge i som dem fra byen, sier hun, og legger til:

– Å gjøre et tilbud som ikke finnes gratis, vil jo være litt meningsløst.

Andrine Hanssen-Seppola mener det haster mer å utvide kulturtilbudet for unge enn å gjøre det gratis. Foto: Eirik Hind Sveen

Men Hoem fra AUF tror det er mulig å få til begge deler.

– Det kan hende at det koster en del, men samtidig så tror jeg det er verdt det, sier hun.

Det synes Hanssen-Seppola er urealistisk.

– Jeg tenker at vi ikke har en uendelig pengekasse i Norge. Så mener vi i Senterungdommen at man har et ansvar for å sørge for at alle får et fungerende tilbud før man kommer inn med gratisordninger som kanskje kommer til å treffe skeivt, sier hun.

Til dette sier Hoem at hun tror ordningen ville lønt seg:

– Jo flere som deltar og bruker kulturtilbudet, jo billigere blir det også å drifte det.

Trettebergstuen vil vurdere

I forrige uke kom Kulturrådet med rapporten «Sterkere tilbake».

Et av forslagene i den var å innføre kulturpass i Norge.

– Vi skal nå gå grundig gjennom rapporten og vurdere forslaga, inkludert kulturpass, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til NRK.

Anette Trettebergstuen vil vurdere kulturpass. Foto: Snorre Tønset / Snorre Tønset/NRK

Det er AUF-lederen glad for.

– Så skal vi kjempe enda hardere for at det ikke bare skal vurderes, men også gjennomføres, sier Hoem.