Vil forandre reglene i valget i 2021

Teknologirådet har gjort en analyse av hvordan sosiale medier og persondata brukes i politisk påvirkning, og konklusjonen er klar: Dagens regelverk handler om TV, men det er på sosiale medier at valget vinnes.

– Problemet med sosiale medier er at man kan påvirke og manipulere folk uten at de får greie på det, sier direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe.

I dag skal rådet legge frem sine forslag til spilleregler for politisk reklame i sosiale medier og internett generelt.

Direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe, mener det er på tide at folk får vite når de opplever politisk reklame i sosiale medier. Foto: Teknologirådet

Tennøe sier de gjør dette med stortingsvalget 2021 i bakhodet.

– Vil dette si at dere forandrer reglene for valget i 2021?

– Ja. Men vi vil at de politiske partiene sammen skal formulere noen spilleregler. Det vi håper er at folk skal bli klar over når de opplever politisk reklame, sier Tennøe.

Åpenhet, handlingsregel, revisjon og Facebook

Rådet legger i dag frem sine forslag til hva reglene bør omfatte. Men som Tennøe sier:

– Dette er bare en «kjør debatt», fra oss.

Dette bør reglene omfatte, ifølge Teknologirådet:

Politiske partier må være åpne om hvordan de bruker data, og i tillegg merke annonser på nett og i sosiale medier

Partiene bør avklare hvilke typer data det er greit å bruke for målrettet politisk reklame

Politiske reklamer på nett og i sosiale medier bør lagres i et arkiv, og det bør føres revisjon

Gå opp hvilket ansvar og forpliktelser de internasjonale gigantene som Facebook og Google har

Donald Trumps «Make America Great Again»-kampanje gjorde det stort i sosiale medier, og bidro sterkt til at Trump ble valgt. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters/NTB Scanpix

– Noen vil bryte reglene uansett

Torgeir Waterhouse i bransjeorganisasjonen IKT Norge er positiv til initiativet. Likevel tror han det blir vanskelig å få på plass et fungerende regelverk.

Han synes det blir litt rart å sammenligne internett og TV.

Torgeir Waterhouse i IKT-Norge er lunken til forslaget fra Teknologirådet. Foto: Pressefoto / IKT Norge

– Man har ikke nasjonal kontroll på internett, sånn som man har på TV-sendingene i Norge. Så bare der står man overfor noen betydelige utfordringer, sier Waterhouse.

Han tror også det finnes mange som kommer til å bryte reglene – uansett regelverk.

– Mye av utfordringen handler om aktører som ikke kommer til å følge reglene uansett. Så her blir det viktig med en bred tilnærming, sier han.

Tennøe: – Må begynne nå

Forslaget fra Teknologirådet blir lagt ut i forbindelse med den internasjonale personverndagen, og skal allerede mandag diskuteres med politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet.

Tennøe sier at han føler seg trygg på at vi har nye regler klare når valgkampen frem mot 2021 begynner for alvor.

– Ja, dette vil tvinge seg frem uansett, og jeg tror det vil være fornuftig å begynne det arbeidet nå, sier Tennøe.