Vikingskipshuset stenger i 5 år

I kveld stenger Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. Årlig besøker rundt 500 000 museet. Det er 5 år til neste gang museet åpner for publikum.

Avgjørelsen om å stenge Vikingskipshuset, som tidligere her Vikingskipsmuseet, faller ikke i god jord hos NRK sin kunstkritiker Mona Pahle Bjerke.

– Det er kjempeproblematisk. Det er vårt felles gods, og 5 år er lenge.

Bjerke mener museet burde ha sett på muligheter for å finne andre løsninger, fremfor å stenge dørene til 2025.

– Her kunne de for eksempel tidvis ha holdt åpent.

NYTT: Slik skal det nye museet på Bygdøy se ut. Illustrasjon: AART architects/Statsbygg

Stor ombygging

Det var i 2019 regjeringen vedtok å starte bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo. Når de åpner igjen i 2025, er navnet byttet nettopp til Vikingtidsmuseet.

Vikingskipene på museet ble bygget på 800-tallet, og ble funnet i tre store gravhauger på Oseberg, Gokstad og Tune.

I det nye museet, som skal være tre ganger så stort som dagens museum, skal disse vikingskipene stå sammen med resten av samlingene fra vikingtiden.

Får fortsatt tilskudd

Selv om museet nå skal holde stengt i 5 år, får de fortsatt beholde offentlig tilskudd til drift. Det er Universitetet i Oslo som står for driften av museet, de har beregnet et inntektstap i billettsalg på 64 millioner kroner bare i 2022.

REAGERER: FRP-politiker Himanshu Gulati mener at museet burde holde åpent. Foto: Privat

Det må nå universitetet selv dekke i sine budsjetter. Det får stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati, til å reagere.

– Staten har gitt mange hundre millioner for å bygge det her. Det å holde stengt samtidig som man får de samme driftsinntektene høres litt spesielt ut.

Forstår kritikken

Museumsdirektør Håkon Glørstad forstår skuffelsen til Bjerke.

– Ideelt sett skulle vi vist frem skipene mens vi jobber her. Men det blir for komplisert med logistikk og plass at det er sånn vi må gjøre det.

IKKE MULIG: Det er ifølge museumsdirektør, Håkon Glørstad, umulig å holde vikingskipshuset åpent. Foto: Petter Sommer / NRK

Grunnen til at museet ikke kan åpne for publikum denne perioden er at de skal bygge rigger rundt skipene, som vil være så store at det ikke vil være plass til publikum.

– Vi skal også flytte skjøre deler, det er av hensyn til sikring av skip som gjør at vi stenger allerede nå.

– Gulati har misforstått

Glørstad sier det ikke er staten står for finansieringen mens de holder stengt.

– Gulati må ha misforstått, vi har kun fått penger til å reise bygget. Det er Universitetet i Oslo som finansierer det øvrige tapet. Regjeringen har valgt en helt annen strategi for oss enn det de gjorde for Nasjonalmuseet, som også måtte holde stengt mens de pusset opp.