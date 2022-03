Victor Sotberg sluttar i NRK: – Blir veldig rart

– Det blir veldig rart. NRK har nesten vore som ein andre heim for meg. Det har vore ein stad der eg har jobba veldig hardt, og fått lov til å vere kreativ, seier Victor Sotberg.

Fire år er gått sidan han gjorde sin éntre i NRK.

Han har blant anna vore programleiar i «MGPJr», deltatt i «Hele Norge spiller, «og mange kjenner han også igjen som Draken i «Maskorama». Dei neste vekene ser vi han som medprogramleiar i «Alle mot 1» saman med Thomas Engeset og Selda Ekiz.

Programleiarane i «Alle mot 1» med Thomas Engeset (t.v), Selda Ekiz og Victor Sotberg. Foto: NRK

Men Sotbergs reise i NRK starta som programleiar i FlippKlipp – ein YouTubekanal i NRK Super.

– Kose meg så lenge det varte

– Eg hadde aldri trudd vi skulle få den innflytelsen vi har hatt, seier 30-åringen.

Han vart fort populær blant «kidsa», og har på mange måtar vore med på å revolusjonere formidling til barn og unge.

– Ein kan aldri vite på førehand om det blir ein suksess, og min innstilling var fyrst og fremst å kose meg så lenge det varte, fortel han.

Blanda reaksjonar

I slutten av februar vart det kjent at guten frå Steinkjer sluttar i FlippKlipp.

– Det har vore blanda reaksjonar. Mange har vore triste, sinte og skuffa, men samtidig har dei forståing for at eg har behov for å gjere nye ting.

Nå kan han også opplyse at han sluttar i NRK.

Victor Sotberg er takknemleg for tida han har hatt i NRK, og gler seg til å lage nytt innhald for fleire målgrupper. Foto: Oda Elise Svelstad

– Eg sluttar hovudsakeleg fordi eg er klar for å bevege meg vidare frå NRK Super. Ein har jo sine avgrensingar når ein jobbar for ei så spesifikk målgruppe. Eg er klar for å lage nytt innhald som kan passe til fleire målgrupper.

Produksjon og teikneserie

Han har saman med bestekompisane Robin Hofseth og Christopher Robin Omdahl oppretta eit produksjonsselskap. Planen er å produsere innhald til ulike medieaktørar.

I tillegg er han i gang med ein teikneserie på tre bøker som har fått namnet «Edelmot».

– Det trur eg blir skikkeleg bra. Eg har hatt idéen sidan vidaregåande, fortel trønderen.

«Edelmot» er eit samarbeid mellom han og kompisen Odin Helgheim, der Sotberg forfattar teksten, mens Helgheim står for illustrasjonane.

Han legg ikkje skjul på at han ser ljost på tida framover.

– Eg gler meg mest til «change of scenery», og det å ha litt friare tøyler. Eg har mista litt av kreativiteten min i det siste, og det skal bli deilig å opne den døra igjen.

Victor Sotberg kjem til å ha fleire prosjekt framover, blant anna har han oppretta eit eiga produksjonsselskap. Foto: Oda Elise Svelstad

– Gitt meg ein ryggrad

Han legg likevel vekt på at han kjem til å sakne NRK.

– Når eg nå går ut av NRK går eg ut med ein sjølvtillit eg aldri har kjent på før. NRK har gitt meg ein ryggrad som gjer at eg føler meg litt tøffare, og eg er stolt over det eg sjølv får til. Det tar eg med meg til neste prosjekt og vidare i livet, understrekar han.

30-åringen ser derimot ikkje bort ifrå at det kan bli eit comeback på NRK-huset.

– Kven veit? Kanskje eg og NRK kryssar kvarandre igjen seinare, seier han lurt.