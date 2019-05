Tiden er inne for årets finale i Eurovision Song Contest. 26 land skal i ilden og konkurrere om den gjeve førsteplassen. Les vår dom av kveldens bidrag her:

1. Michela - Chameleon

Malta

Vi er i gang! Michela har blandet alt for mange forskjellige smaker i denne sommerdrinken. Vi har hørt mye av dette før, men det spås likevel et banger-potensiale her. Oppkvikkeren leker mye med lys og visueller i fremførelsen, og selv om dette er en liten sjangerrøre, er dette en låt som faller i smak hos de fleste.

Terningkast 4

Malta «Chameleon» Michela Du trenger javascript for å se video.

2. Jonida Maliqi - Ktheju tokës

Albania

Vokalmessig er dette en stor forbedring siden de ekstremt sure tonene i semifinalen, men ESC-selvfølgelighetene som grov pyrobruk og vindmaskin klarer ikke å redde Jonida helt i kveld.

Terningkast 3

Albania «Ktheju Tokës» Jonida Maliqi Du trenger javascript for å se video.

3. Lake Malawi - Friend of a Friend

Tsjekkia

Denne uskyldige indiepopen etterlater Europa (og Australia) nynnende på Lake Malawis repetitive søtsak av en låt. Det ligger en stor sjarme her og et ekstremt publikumsvennlig refreng, så her er det store sjanser for at Tsjekkia skal klare å unngå de laveste plasseringene i år.

Terningkast 4

Tsjekkia «Friend of a Friend» Lake Malawi Du trenger javascript for å se video.

4. S!sters - Sister

Tyskland

De ubiologiske søstrene byr på 3 minutter med så mye harmonisering at vi nesten går inn i et musikalnummer. Det er ikke akkurat West End, for de er ikke like synkroniserte som vi skulle ønske. Skjermen som viser «søstrene» kunne kanskje blitt gjort litt mer med for å løfte det hele.

Terningkast 2

Tyskland «S!sters» Sister Du trenger javascript for å se video.

5. Sergey Lazarev - Scream

Russland

Sergey er ingen fremmed her, da han i ESC 2016 kom med et hakeslippende visuelt show ingen andre kunne drømme om å ha. Med slike fremførelser kommer det store forventninger, og skuffelsen blir selvfølgelig ekstremt stor når han da i år kommer med noe som ikke klarer å gi samme wow-faktor. Speil med Sergey-kloner gjør liksom ikke samme susen. Han synger godt, men låta havner midt på treet.

Terningkast 3

Russland «Scream» Sergej Lazarev Du trenger javascript for å se video.

6. Leonora - Love is Forever

Danmark

Her får Leonora brukt de franske og tyske glosene sine. Kjærlighetstematikken går ofte igjen i denne konkurransen. Jeg ser ikke helt funksjonen med den gigantiske stolen, men det klarer nesten å fjerne fokuset på det intetsigende refrenget. Når det store wow-øyeblikket blir en svær stol, er det absolutt noe som mangler.

Terningkast 3

Danmark «Love Is Forever» Leonora Du trenger javascript for å se video.

7. Serhat - Say Na Na na

San Marino

Streit arrangement fremført med mye karisma fra din favorittannlege, Serhat. «Say Na Na Na» inviterer til mye god stemning med høy allsangfaktor. Serhats tannlegebusiness går nok som det suser selv om han ikke når til topps denne gangen.

Terningkast 3

San Marino «Say Na Na Na» Serhat Du trenger javascript for å se video.

8. Tamara Todevska - Proud

Nord-Makedonia

Det kommer ikke som noe sjokk at Balkan stiller med nok en ballade. Til å være en tørr politisk låt klarer den heller ikke å komme med noe bemerkelsesverdig. Det visuelle kunne kanskje løftet denne, men hverken speil eller bildekollasjer kan redde Tamara i kveld.

Terningkast 2

Nord-Makedonia «Proud» Tamara Todevska Du trenger javascript for å se video.

9. John Lundvik - Too Late for Love

Sverige

Den sakrale LED-skjermen får John Lundvik til å skinne i kveld. Det er såpass mye karisma og sjel i dette nummeret, at Sverige sannsynligvis vil komme langt opp i kveld. Hvem kan unngå å bli revet med på kraftfulle gospel-refreng? Litt dårligere vokalprestasjon i kveld enn i semifinalen, men det er bare så vidt altså.

Terningkast 5

Sverige «Too Late for Love» John Lundvik Du trenger javascript for å se video.

10. Zala Kralj & Gašper Šsantl - Sebi

Slovenia

Dette minner meg litt om Spanias bidrag i fjor, for her føler jeg at jeg er tilskuer til noe som egentlig bare omhandler de to på scenen. Går dette skeis, kan Kralj i hvert fall trøste seg med å bruke den myke vokalen til å lage ASMR-videoer på YouTube?

Terningkast 2

Slovenia «Sebi» Zala Kralj & Gašper Šantl Du trenger javascript for å se video.

11. Tamta - Replay

Kypros

Fjorårets suksessoppskrift fra Kypros blir fulgt slavisk hos Tamta, men det betyr ikke nødvendigvis at denne låta vil spilles på replay. Overbrukte latinorytmer føles litt fattig og i seineste laget denne gangen. Likevel kunne Tamta lånt noe av «Fuego» sitt energiske fyrverkeri, for her blir jeg mer fiksert på badedrakten fylt med nips.

Terningkast 3

Kypros «Replay» Tamta Du trenger javascript for å se video.

12. Duncan Laurence - Arcade

Nederland

Oddsfavoritten Duncan Laurence leverer stor vokalprestasjon i skjøre «Arcade». Det er ikke sikkert det er nødvendig med spektakulær scenografi og duppeditter utover Laurence selv og pianoet. Hvorfor denne er spådd til å stikke av med seieren kan jeg til en viss grad stille meg bak, men helt ærlig, etter låta er ferdig er den helt glemt.

Terningkast 4

Nederland «Arcade» Duncan Laurence Du trenger javascript for å se video.

13. Katerine Duska - Better Love

Hellas

Adele- og Amy Winehouse-assosiasjoner driver Hellas trygt i havn. Det mangler litt snert i «Better Love», som mildt sagt ikke har vært noen mangelvare fra Hellas tidligere, men de skal få plusspoeng for kveldens (foreløpig) vakreste sceneshow.

Terningkast 4

Hellas «Better Love» Katerine Duska Du trenger javascript for å se video.

14. Kobi Marimi - Home

Israel

Kobi Marimi kommer hjem med denne låta, men hele oppsetningen er innmari traust og kjedelig. En stor kontrast fra fjorårets vinner, med andre ord.

Terningkast 3

Israel «Home» Kobi Marimi Du trenger javascript for å se video.

15. Keiino - Spirit in the Sky

Norge

Yes, vi dundrer skikkelig på med norsk kulturarv i år! Det er ikke de store endringene siden den norske finalen, men Keiino leverer uansett godt i kveld. Selv om joike-toppen ikke ønsker å kalle Fred Buljos joik for… joik, smyger denne mektige europopen inn i hjernebarken hos de aller fleste.

Terningkast 4

Norge «Spirit in The Sky» KEiiNO Du trenger javascript for å se video.

16. Michael Rice - Bigger Than Us

Storbritannia

Selve låta mister en del form da låtskriveren (Sveriges kandidat, John Lundvik!) har skrotet andreverset og gått rett til pre-refrenget. Budskapet presses skikkelig i trynet til publikum, uten at det har noe særlig positiv effekt. Fremførelsen er også irriterende lik Lundviks, da gospelkoret kommer frem på slutten og forsøksvis skal løfte låta en siste gang. Det skal ikke trekkes poeng bare på grunn av rekkefølgen av de to bidragene, men dette er i tillegg dørgende kjedelig.

Terningkast 2