VG-saken: Kan bli mest omfattende PFU-fellelse

VG er klaget inn på syv punkter til PFU (Pressens Faglige Utvalg) i saken om dansevideoen med Trond Giske. Det er Sofie, som danset med Giske i den omdiskuterte videoen, som har klaget inn avisen.

Sofie har skrevet i klagen at hun føler seg «presset, uthengt og dårlig behandlet av VG».

VG har erkjent fem brudd i dansevideo-saken. Skulle de bli felt på mer enn 5 punkter, vil det bli den mest omfattende fellelsen fra PFU gjennom tidene, opplyser PFU-sekretariatet.

– Jeg finner kun én sak i løpet av de siste ti årene som er felt på fem punkter, men jeg finner ingen som er felt på flere, sier Trude Hansen, rådgiver i PFUs sekretariat til NRK.

Følte seg feilsitert

Etikkredaktør i NRK Per Arne Kalbakk mener saken allerede er spesiell, med tanke på at VG har innrømmet så mange brudd.

– Det hender at medier innrømmer brudd på kanskje ett eller to punkter, at man har skrevet noe som er feil som man ikke sjekket godt nok, at man ventet for lenge med å beklage en feil osv. Men jeg kan ikke huske sist jeg så at et mediehus var helt enig i så å si alt man er klaget inn for i en omfattende og alvorlig klage om brudd på god presseskikk.

Et av bruddene gjelder Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. Det lyder: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte».

Det var særlig sitatet «Så ble det litt mye» som Sofie følte seg feilsitert på. Det tok imidlertid VG 28 dager å fjerne sitatet i saken, og det etter at Sofie fortalte sin historie til TV 2.

– Vil være ekstra alvorlig

ETIKKREDAKTØR: NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier det vil være ekstra alvorlig om VG også blir felt for å ha utlevert upublisert materiale.

VG har beklaget til Sofie og håndteringen av henne som kilde. De har imidlertid ikke erkjent brudd når det gjelder deres interne granskingsrapport. I Vær varsom-plakaten 3.6 står det:

«Av hensyn til kildene og pressenes uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres».

VG mener at de ikke har utlevert upublisert materiale, mens Sofie mener at de har gjort det ved å gjengi samtaler mellom henne og journalist Lars Joakim Skarvøy.

Etikkredaktør Kalbakk mener PFU-fellelsen vil være ekstra alvorlig hvis VG også blir felt på dette punktet.

– Det vil i så fall bety at PFU konkluderer med at VG har begått et nytt overtramp gjennom måten disse opplysningene er omtalt på i rapporten som ble offentliggjort, sier Kalbakk.

– Ikke pressens fineste øyeblikk

GENERALSEKRETÆR: Presseforbundets Elin Floberghagen mener det er helt riktig og viktig at saken kommer opp i PFU.

Generalsekretær i Presseforbundet, Elin Floberghagen, mener det er riktig og viktig at saken kommer opp i PFU.

– Dette var ikke pressens fineste øyeblikk. Jeg mener det er begått store feil her, jeg mente saken burde løftes inn for PFU og jeg er glad Sofie tok den belastningen og klaget den inn.

Hun sier det er viktig at pressen tar innover seg hvilke belastning Sofie har stått i.

– Man skal ikke ha saker hvor kilden overhodet ikke kjenner seg igjen i fortellingen. Man skal ha sagt det man blir sitert på. Man skal kjenne seg igjen, være klar over hva slags type sak som kommer. Og særlig gjelder det uerfarne kilder.

VG: – Ser frem til behandlingen

Journalisten som lagde saken og hadde den direkte kontakten med Sofie, Lars Joakim Skarvøy, har inntil videre permisjon fra sin jobb som journalist i avisen, og har etter Sofie-saken ikke fått jobbe med egne saker.

VG: Sjefredaktør i VG, Gard Steiro ser frem til behandlingen av saken i PFU.

VGs sjefredaktør Gard Steiro sier til NRK:

– Vi ser frem til behandlingen i Pressens Faglige Utvalg, men vi kommenterer ikke saken før den er avsluttet og vi har fått satt oss inn i avgjørelsen fra PFU.

NRK har forsøkt å få kommentar fra Sofie uten å lykkes. Trond Giske sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken.