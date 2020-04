Lørdag kveld ble Skup-prisen, gjerne kalt norgesmesterskapet i journalistikk, delt ut. Som så mye annet skjedde dette digitalt med nominerte og prisvinnere med godt over to meters avstand mellom seg.

Over 600 journalister skulle vært samlet på Skup-konferansen i Tønsberg, men den ble avlyst som følge av koronautbruddet.

VG ble tildelt Skup-prisen for prosjektet «Helsereformens konsekvenser», en sak journalistene Anne Stine Sæther, Shazia Majid, Sofie Amalie Fraser og Eirik Mosveen jobbet med.

Skup-konferansen ble avlyst på grunn av koronautbruddet, så VGs journalister ble tildelt prisen digitalt lørdag kveld. Foto: Skup

Politikkens konsekvenser

Her er hele juryens begrunnelse, ifølge fagbladet Journalisten:

«Vi journalister kjenner som regel vår besøkelsestid når store, inngripende reformer er på trappene. Da er vi der for å målbære vesentlig kritikk og relevante innvendinger. Også i den umiddelbare tiden etter at de vidtrekkende tiltakene er iverksatt, sørger vi for at kritiske røster kommer til orde i mediene. Men hva skjer når den første stormen har stilnet? Når interessegruppene ikke lenger ber om taletid. Hvem tar jobben med å ettergå reformenes egentlige virkning på samfunnet, hva politikken gjør med livene våre og de tjenestene vi setter vår lit til at staten skal ivareta?

Årets Skup-prisvinner har valgt å gå inn i en av vår tids store reformer. De har gjort et kartleggingsarbeid som ikke tidligere er blitt gjort, og de har avslørt hvordan norske kommuner har endte opp med å betale nesten 1,4 milliarder i dagbøter til helseforetakene. Reformen som skulle sørge for færre liggedøgn og for bedre samhandling i helsevesenet, har i stedet lagt uforholdsmessige store byrder på kommunene. Men den høyeste prisen er det de eldre og syke som har måtte betale i form av påkjenningene fra timelange nattransporter i ambulanse, de såkalte grønne turene.

Årets Skup-prisvinner har gjort en imponerende jobb med å ta for seg noe så komplekst og omfattende som samhandlingsreformen. Gjennom nitid innsynsarbeid, journalister som selv har lært seg koding, og med evnen til å sette funnene i sammenheng, har de klart å bryte graveprosjektet ned til saker som berører og opprører, og til journalistikk som virkelig får frem politikkens utilsiktede, men brutale konsekvenser.»

Diplomer til TV 2, NRK og Dagbladet

Disse prosjektene ble tildelt Skup-diplomer:

«Kunstgressbløffen» av TV 2.

Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (Skup) ble etablert i 1991 for å fremme undersøkende journalistikk i Norge, og Skup-prisen deles årlig ut under en konferansen i Tønsberg.

43 bidrag konkurrerte om den gjeve prisen, og «utdelingen» ble ledet av komiker Martin Beyer Olsen, som var digital konferansier. Prisen og diplomene deles ut til prosjekter hvor det brukes nyskapende journalistisk metode i arbeidet med avsløringene.

– Vi er svært godt fornøyd med at det er stor bredde. Det viser at graving ikke nødvendigvis må foregå i de store redaksjonene, men at det graves godt også i mindre redaksjoner. Graving er metoder og teknikker, som kan brukes helt uavhengig av størrelsen på redaksjonen, sa SKUP-sjef John Bones til Medier24 før den digitale journalistikkfesten.