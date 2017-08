Vetle Lid Larssen: – Menn snakker heldigvis ikke så mye sammen om følelser

I Cognettis nye bok «De åtte fjellene», som er solgt til 25 land, er vennskap mellom menn et sentralt tema. Italieneren får støtte for sin beskrivelse av denne type vennskapsforhold fra flere norske forfattere.

Vetle Lid Larsen mener det er mindre snakk og mer action i vennskap mellom menn.

– Man snakker mindre om vennskapet og analyserer det ikke. Vi snakker det ikke ihjel. Man er mer ordløst til stede, sier forfatteren.

– Snakker menn like mye om følelser sammen som kvinner gjør?

– Heldigvis ikke. Jeg må bare si det. Og jeg skjønner at det finnes menn som snakker sammen om følelser, men de er ikke mine venner, sier Vetle Lid Larssen.

«Side ved side»-vennskap

– Vi snakker ofte om at kvinner har «ansikt-til-ansikt»-vennskap mens menn har «side-ved-side»-vennskap, sier forsker Helge Svare ved Arbeidsforskningsinstituttet til NRK.

Det betyr at menns vennskap ofte handler om at de gjør noe sammen og at samtalene er rettet mot noe annet enn dem selv, forklarer han.

Men vennskapene er omsorgsfulle selv om man ikke snakker om følelser på samme måte som kvinner. Studier av kvinners vennskap har derimot vist at de kan bli slitne, emosjonelt overanstrengte, av å snakke så mye om følelser, forteller Svare.

Forfatterne (fra venstre) Paolo Cognetti, Erling Kagge, Vetle Lid Larssen og Lars Mytting er alle opptatt av vennskap mellom menn. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– De beste stundene når vi ikke prater

– Det fine med menn er at vi har de beste stundene når vi ikke prater, sier Lars Mytting, kjent for bøker som «Hel Ved» og «Svøm med dem som drukner». Han sier det viktigste er å skape felles minner.

Boken til Paolo Cognetti handler om et nesten ordløst vennskap mellom to menn som har fjellet og naturen som felles interesse.

– De snakker ikke så mye. Og de er dårlige til å snakke om følelser, sier den prisbelønte forfatteren.

Han mener at man ofte finner harmonien i vennskapet når man gjør noe sammen.

Den italienske forfatteren Paolo Cognetti har skrevet en bok hvor vennskap mellom menn står sentralt. Den prisbelønnede forfatteren er i Oslo nå. Foto: Paola Mentuccia / AP

Vetle Lid Larssen synes det er deilig å slippe å snakke om følelser.

– Vi må av og til gjøre det på hjemmebane, men det går ikke så bra det heller, smiler han, og legger til at det hender menn snakker om følelser, men det er når det er «skikkelig krise».

Hva pratet dere om?

Forlegger, forfatter og eventyrer Erling Kagge forteller at han ofte blir spurt av samboeren når han har truffet en kompis: Hvordan var det med ham? Og da må han svare: Det vet jeg ikke, for vi snakket ikke om det.

– Vennskap mellom menn er ofte ikke tuftet på at man må snakke sammen hele tiden, men at man oppnår en større nærhet ved å gjøre noe sammen, sier Kagge.

Paolo Cognetti mener det er helt fint at man ikke behøver å snakke så mye sammen.

– Men hvis du aldri snakker, kan det bli for mye usagt. Da kan det bli et problem.