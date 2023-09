Øyvind Engevik har berre siste innspurt att før utstillinga hans er klar til opning når NRK møter han på vestkanten i Oslo. I fire månadar har han førebudd det publikum snart kan kome å sjå på Galleri Blank: Hans første fysiske utstilling.

Engevik, Alias Engwind, er uoffisielt Noregs største digitale kunstnar. Han har selt digital kunst for 150 millionar kroner.

Men sjølv om 26-åringen med Rolex og Polo-skjorte har tent millionar på sal av kryptokunst dei to siste åra, skal han no forsøke å selje kunsten fysisk.

– Akkurat i dag er ikkje det digitale kunstmarknaden på topp. Men det er ikkje ein marknad eg har gjeve opp, seier Engevik.

Klimasaka er det viktigaste i Engeviks kunst, men han er ikkje framand for å bevege seg ut i verdsrommet. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Svekka marknad

Denne opplevinga er han ikkje åleine om å sitte med.

Sotheby’s var eit av dei første store internasjonale auksjonshusa som hadde auksjon som utelukka var dedikert til digital kunst.

– Marknaden for digital kunst er noko svekka sidan 2021/2022, seier Anette Krosby, representant for Sotheby’s i Noreg.

Verdien på kunstrelaterte NFT'ar gjekk frå 605,000 dollar i 2019 til over 20 millionar i 2020 og utrulege USD 2.9 milliardar i 2021, ifølge The Art Basel and UBS Market Report.

No har verdien falle til omtrent halvparten, 1,5 milliardar dollar. Det er eit fall på 49 prosent.

Damien Hirst er ein av verdas mest kjente kunstnarar. Også han har kastet seg inn i det digitale kunstmarknaden. Foto: AFP

– Det vi ser er at samlarar blir meir og meir selektive, marknaden blir sunnare, det blir mindre spekulasjonar og dermed vanskelegare å tene raske pengar.

Men samtidig som spekulantar forlèt marknaden, er fleire store kunstnarar i ferd med å etablere seg.

– Etablerte kunstnarar som Damien Hirst, Takashi Murakami og andre bevegar seg over i marknaden for digital kunst gjennom å tilby digitale versjonar av kunstverk, seier Krosby.

«Ikkje gløym oss!»

Men for Engwind som har bygd seg opp eit publikum, er ikkje denne nedgangen veldig merkbar – enno.

– Medan eg har førebudd den fysiske utstillinga, har fleire av samlarane mine etterspurt meir kryptokunst. «Ikkje gløym oss!», seier dei. Det er veldig gøy, seier Engevik.

Når han no opnar si første fysiske utstilling, er det venta kunsthandlarar frå både inn- og utland.

– Det kjem folk frå USA, England, Italia, Spania, Tyskland og fleire andre. Rundt 20 land som eg veit om, seier kunstnaren.