Verdensstjernen forlot Russland etter krigen – Nå er han i Norge

Den britiske ballettstjernen kaller de tolv årene han danset i Russland for et eventyr.

– Ballett i Russland er noe veldig spesielt. Det er i en verdensklasse.

Men eventyret endret seg over natten da Russland invaderte Ukraina.

Og Xander Parish måtte ta et valg om å bli igjen og fortsette som før, eller å dra fra livet slik han kjente det.

Xander Parish danser her sammen med Whitney Jensen som har rollen som Giselle. Premieredatoen er 3. september. Foto: aida khorami / nrk

– Jeg måtte ta et valg raskt, for plutselig var det ikke lenger flyavganger fra Russland til resten av verden. Jeg ble redd for at jeg ble sittende fast.

Parish skulle egentlig stå på scenen en mandag i februar, for å spille den mannlige hovedrollen i balletten Giselle.

Men nå hadde han tatt valget.

Han pakket raskt sammen to kofferter. En med klær og en med ballettkostymer. Han tenkte at hvis han skulle klare seg utenfor Russland kom han til å trenge kostymene sine.

Veien ut av landet ble gjennom buss til Estland. Da han var over grensen la han denne beskjeden til følgerne på Instagram.

Foto: SKJERMDUMP / INSTAGRAM

– Russland er et fantastisk land, men det føltes helt feil å bli der sånn som situasjonen var og fortsatt er. Mitt hjerte går ut til det ukrainske folk, forteller han til NRK.

For danseren var det et tap å forlate teatret som hadde gjort ham til en stjerne.

Mariinskij-teatret er et av verdens mest kjente når det gjelder ballet. Flere kjente stykker som Nøtteknekkeren og Tornerose har hatt urpremierer der.

Men for Parish veide det tyngst å vise hvilken side han stod på.

– Det riktige valget var å forlate Russland og vise støtte til demokratiet. Ikke å bli igjen i et land som akkurat nå kjemper imot det.

Selv om han er klar på valget sitt, er det tydelig at han savner deler av det gamle livet hans.

– Det er selvfølgelig ikke sammenlignbart med det flyktninger opplever, men det var en stor endring for meg. Jeg hadde et helt liv, mange minner og tette vennskap som jeg måtte forlate i løpet av noen dager.

Gjennom sine tolv år ved teatret var Parish en slags ambassadør for det moderne Russland. Ballettdanserne ble ofte sendt verden rundt for å promotere russisk ballett og kunst til resten av verden.

Snart skal ballettstjernen igjen få danse, i den samme rollen han hadde før han forlot Russland. Foto: Aida Khorami / nrk

– Ballett blir lett brukt for politiske grunner. Vi var over hele verden. Det var så fint å se at Vesten og Russland lærte ting fra hverandre.

– Er det sannsynlig at du drar tilbake til Russland?

– Jeg ønsker å dra tilbake i fremtiden en gang, jeg elsker jo Russland. Men jeg er skuffet over at den fremdriften som de har hatt de siste tjue årene har forsvunnet. Nå er jernteppet oppe igjen.

Ballettsjef ved Den Norske Opera og Ballett er glad for at Xander Parish valgte nettopp Norge.

Ingrid Lorentzen mener det er viktig at dansere fra hele verden kan samles ved den norske operaen. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Det er fantastisk å se at kunstnere møtes her. Vi har kunstnere fra hele verden her nå, sier Ingrid Lorentzen og fortsetter:

– Jeg fikk høre at han hadde dratt og jeg var en av flere ballettsjefer som tok kontakt. Så valgte han oss, det er vi veldig takknemlige for.

3. september skal Xander Parish igjen få stå på scenen, som mannlig hovedrolle i Giselle. Et romantisk ballettstykke om kjærlighet, svik og tilgivelse.

– Historien er så enkel og så gjenkjennbar. Alle kan relatere til den. Den er skrevet for mange år siden men er fortsatt like aktuell i dag, forteller Parish.

– Kjærlighet, svik og tilgivelse, ser du likhetstrekk mellom stykket og din egen situasjon?

– Hvem er jeg i den historien, spør Parish og ler. Vi får vente og se hva som skjer i andre akt, tenker jeg. Så får vi håpe at andre akt handler om forsoning og fred.