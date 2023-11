Verdas største språkapp fekk nynorskkurs rett før «heile verda» oppdaga nynorsk

Dei har mykje å juble over om dagen.

Noregs Mållag er framleis i sigersrus snart åtte veker etter dei fekk vite at nobelprisen i litteratur for første gong går til ein nynorskforfattar.

– Nynorsken fortente å få ein nobelpris, sa Jon Fosse sjølv om bragda.

Men datoen 5. oktober er ikkje berre ein historisk dag for nynorsken her heime – det er også dagen resten av verda vart introdusert for nynorsken.

Tilfeldigvis skulle dette klaffe med det første nynorskkurset på verdas største språkapp, Duolingo.

– Nye medlemmer har strøymt inn etter 5. oktober, og i det siste har det teke seg ekstra opp, fortel Frida Pernille Mikkelsen, politikk- og kommunikasjonsrådgjevar i Noregs Mållag. Foto: Ingrid Nedrebø / NRK

– Det perfekte tidspunktet

Det er privatperson og nynorskentusiast Johanna Breivang som står bak kurset ho har kalla «Duosoger».

Reint tilfeldig skulle dette vere på plass kort tid før Fosse-feberen tok av.

Organisasjonsrådgjevar i mållaget, Eirik Grov, meiner dette ikkje kunne ha kome på eit meir perfekt tidspunkt.

– Mange kjem til å ville lese Fosse på originalspråket. Det kunne ikkje ha vore eit betre tidspunkt å få dette på plass.

Noregs Mållag viser fram det nye kurset på appen Duolingo. Foto: Frida Pernille Mikkelsen / Noregs Mållag

Appen har etablerte kurs i store verdsspråk, samt mindre språk, urspråk og fantasispråk for dei over 100 millionar brukarane verda over.

– Duolingo har lenge hatt etablerte kurs for fantasispråk som til dømes alvisk frå «Ringenes Herre» og valyrisk frå «Game of Thrones», men altså ikkje nynorsk før no, seier Vemund Norekvål Knudsen i mållaget.

Fosse-redaktøren ringt ned med nynorskspørsmål

Ei som har merka korleis den internasjonale interessa for nynorsk har auka, er Jon Fosse sin redaktør i Samlaget, Cecilie Seiness.

Cecilie Seiness i Samlaget seier ho blei intervjua om kva nynorsk er då Fosse fekk Nobelprisen. Foto: Thomas Alvarstein Owe

Dagen Jon Fosse vart lest opp som mottakar av prisen, fekk ho fleire telefonar frå internasjonal presse som ønskte seg den lette forklaringa på kva nynorsk er.

Men kvifor? Seiness trur det har ei logisk forklaring.

– Fosse var tidleg ute med å seie til pressa at det var ein pris til nynorsken. Det gjer at ein også i utlandet blir oppteken av det.

Nynorsk i verdspressa

Frida Pernille Mikkelsen i mållaget er samd med Samlaget-redaktøren.

– Når ein skriv om forfattaren må ein også skrive om språket hans, som er nynorsk. Det har det stått mykje om i internasjonal presse den siste månaden.

Ho trekk fram The New York Times som døme. Også Aftonbladet sette fokus på Ivar Aasen sitt språk ved å publisere kronikken «Frå spynorsk til elska nobelspråk».

– Difor er det også heilt perfekt timing at ein kan gå inn på Duolingo å sjekke ut kva nynorsk faktisk er for noko, seier Mikkelsen.

– Når den fjerne tanta mi ringer for å gratulere meg for nobelpris til Jon Fosse, så seier det noko om folk blir kry, seier Hege Lothe (til venstre). Dagleg leiar Gro Morken Endresen til høgre. Foto: Ingrid Nedrebø / NRK

Men det nye kurset kan vere meir enn ein døropnar for Fosse sin litteratur, trur Hege Lothe.

– Det er mange som kjem til Noreg og vil lære seg språket, men som ikkje har rett på eit norskkurs. For dei kan dette vere ein inngang.

– Også er det jo alle dei som får seg kjærast i Noreg som kan bruke dette til å imponere kjærasten, legg ho til.