Verdas største bilde seld for over 530 millionar kroner på auksjon

Kunstnaren laga verket i ein konferansesal på eit stengt hotell i Dubai. Han brukte åtte månader på å få det nesten 1600 kvadratmeter store biletet ferdig.

Biletet består av 70 delar som er sett saman. Planen var å selje kvar del for seg, men den franske kryptovaluta-forretningsmannen Andre Abdoune kjøpte heile verket for over ein halv milliard kroner, skriv BBC.

– Måleriet verka veldig kraftfullt då eg såg det. Og for eg ville det ha vore feil å dele det opp i mindre bitar, seier Abdoune til nyheitsbyrået AFP.

Jafri (t.v.) saman med Andre Abdoune som kjøpte det store bildet måndag. No planlegg dei to å samarbeide også i framtida. Foto: RULA ROUHANA / Reuters

Biletet er med det eitt av dei dyraste som er seld av ein levande kunstnar. Berre Jeff Koons, David Hockney og den digitale kunstnaren Beeple har oppnådd høgare salssummar for eit verk, ifølge Artnet.

Inspirert av barns pandemiopplevingar

Før Jafri starta på det store bildet, bad han barn frå heile verda sende han teikningar som fortalde noko om korleis dei hadde det under pandemien. Han fekk svar frå barn frå 140 land, som han brukte som inspirasjon.

– Eg såg gjennom alt eg hadde fått inn, og så måla eg frå underbevisstheita. Ingenting var planlagd. Eg hadde ingen skisser, seier han til BBC.

Han fortel at han helte ut måling og la på lag på lag til han fekk fram dei fargane, formene og kjenslene han ønska å formidle.

I september blei biletet godkjent som verdas største av Guinness rekordbok.

Heile salssummen av bildet blir delt mellom organisasjonane Dubai Cares, Unicef, Unesco og The Global Gift Foundation for å hjelpe barn som har det vanskeleg i land som Brasil, India, Indonesia og Sør-Afrika.

«The Journey of Humanity» består av 70 bitar, som til saman måler nesten 1600 kvadratmeter. Foto: ABDEL HADI RAMAHI / Reuters

Jafri har også tidlegare samla inn pengar til gode formål ved å selje kunst. Blant dei som har bilda hans i samlinga si er Barack Obama, medlemmar av den britiske kongefamilien, Paul McCartney og George Clooney, skriv Artnet.

Hardt arbeid

Hotellet der Jafri arbeidde med kunstverket var stengt for publikum på grunn av pandemien.

Det store lerretet han måla på var låg utover golvet i salen. Jafri har arbeidd aleine gjennom heile prosessen, og det har vore hardt arbeid.

Sacha Jafri brukte ein sal i eit hotell i Dubai som var stengt på grunn av pandemien. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

På eitt tidspunkt måtte han på sjukehus fordi han fekk problem med ryggen og beina.

– Eg stod bøygd heile dagen medan eg brukte penslane på golvet. Det er ei dårleg stilling å stå i 20 timar om dagen. Eg var i ein slags transe, så eg forstod ikkje at eg skada kroppen min, seier han.

Kjøparen Andre Abdoune skal no bygge eit eige museum der bildet skal bli vist fram. I tillegg har han og kunstnaren planar om å lage ei stifting saman for å komande generasjonar til å la seg inspirere av kunst.