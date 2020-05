Venter i kø på Nav – lever på oppsparte midler

– Siste gangen jeg sang for noen var i Jahn Teigens begravelse. Så det var en rimelig spesiell anledning. Etter det så mistet alle artister og musikere alt vi hadde av jobber som kom, så nå er det første gangen vi skal gjøre noe igjen, forteller Anita Skorgan til NRK.

MISTET OPPDRAG: Anita Skorgan har bare holdt en digital konsert siden hun sang i begravelsen til Jahn Teigen i starten av mars. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Snart skal Anita Skorgan og Elisabeth Andreassen for første gang stå på en scene sammen, og for første gang på veldig lenge foran et publikum.

12. mars stengte Norge ned på grunn av koronaviruset. Planlagte konserter ble avlyst, og artistenes inntektskilde forsvant.

– Jeg meldte meg permittert og tenkte at ja nå får jeg hjelp og sånt, men jeg har ikke hørt et pip og ikke mottatt noen ting, forteller Skorgan.

– Det er veldig mange som sliter

Både Andreassen og Skorgan har vært permittert og i NAV-kø, og har kommet seg gjennom koronatiden med oppsparte midler.

– Jeg har alltid noen sparepenger. Når man er forsørger med barn, så har man det ansvaret. Jeg har vært frilanser hele mitt liv, og da må du ha noe ekstra. Da må du heller selge ned, bort og vekk, slik at man overlever når kulden setter inn, og nettene blir veldig lange, forteller Skorgan.

ARTIST: Elisabeth Andreassen gleder seg til å stå på en scene foran publikum igjen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Andreassen sier at mange kollegaer har det vanskelig, men ser positivt på tiden som kommer etter koronaen.

– Det er veldig mange som sliter, så vi har det vel ganske bra, jeg tenker veldig mye på alt som skjer rundt omkring. Men jeg tror vi kommer gjennom dette, og kommer styrket ut av alt sammen, forteller Andreassen.

Nav: – Saksmengden er svært stor

Ellen Chr. Christiansen, direktør i Nav Arbeid og ytelser, sier grunnen til at det tar lang tid å få søknaden behandlet er at saksmengden er svært stor.

– Bare siden torsdag 12. mars har det kommet inn totalt 447.900 søknader om dagpenger. Det er mer enn dobbelt så mange som vi fikk i hele 2019. Vi har ikke vært rustet til å møte en slik situasjon, noe vi opplever at de fleste har stor forståelse for.

Hun legger til:

– Vi regner nå med å være à jour allerede i slutten av juli, og at saksbehandlingstiden for en søknad om dagpenger vil ligge på mellom 25 og 30 dager fra august. Dette forutsetter at antall nye søknader ikke øker mer enn vi har lagt til grunn, og at vi får gjennomført de planene vi har lagt til grunn.

Samtidig som Nav jobber med å betale ut pengene til alle som har søkt om stønad, er det diskusjon rundt utbetalingsgrunnlaget for artister og kunstnere.

Per nå beregnes størrelse på stønaden ut fra inntekten ett år tilbake i tid. Kunstnerforeningen CREO mener dette er feil, fordi prosjekter gjerne tar lengre tid. De ønsker derfor at grunnlaget skal være de siste tre årene.

Dette har blitt behandlet i arbeids- og sosialkomiteen og skal diskuteres på Stortinget. Regjeringspartiene er imot, og ønsker at ordningen med ett år opprettholdes.

– Fader, jeg taper 350.000 kroner

Med avlyste konserter og inntektstap, ble streaming-konserter redningen for mange. Christer Falck hadde første dag i sitt nystiftete selskap dagen da alt stengte ned.

For ikke alle har oppsparte midler som Andreassen og Skorgan. I løpet av de to første timene etter nedstengningen, fikk Falck spesielt én e-post som gjorde inntrykk.

«KORONERULLING»: Sammen med Sentralen arrangerte Falck, her med Odd Nordstoga, en rekke streaming-konserter. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Først fikk jeg en melding om at han hadde tapt 150.000 kroner, så fikk jeg en melding kanskje en time senere, hvor det stod: Fader, jeg taper 350.000 kroner i løpet av året, og det er liksom hele inntektsgrunnlaget hans, forteller Falck om meldingen som var fra en kompis.

Falck ville hjelpe, og sammen med arrangementshuset Sentralen, ble «Koronerulling» født.

82 konserter og 34.000 bidrag fra publikum, genererte 4,2 millioner kroner til musikerne som deltok.

Må ivareta artistene

Men etter hvert strakk ikke pengene til lengre, samtidig som stønadene uteble. Falck reagerer på at prosesseringsjobben tilsynelatende ble gjort i det samme tempoet og med de samme statuttene, til tross for at det er en ekstrem situasjon.

ARTISTENE: Falck er klar på at de som først må ivaretas i bransjen, er artistene. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Samtidig er han klar på at de som legger grunnlaget for alt i musikkbransjen, artistene, har kommet klart dårligst ut av koronatiden.

– Det hadde ikke vært noen organisasjoner, uten sangene i bånn. Det hadde ikke vært noen managere, hvis det ikke var noen å være manager for, sier Falck og fortsetter:

– Så jeg mener at de som absolutt først og best må ivaretas er artistene. Og det er de som absolutt har kommet skjevest ut her.