Kunnskapsdepartementet ba Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) før jul om å vurdere politianmeldelse av en lærer ved skolen, men skolen sier de ikke har mulighet til å vurdere varselets innhold - så lenge det ligger hos departementet.

Departementet forklarer at varslene holdes tilbake på grunn av manglende tillit til ledelsen ved høyskolen, men at skolen skal ha fått nok informasjon om varslenes innhold til å jobbe med sakene.

– Sikrer varslernes anonymitet

Departementet opplyser til NRK at de har blitt varslet om flere tilfeller av seksuell trakassering som skal ha foregått over mange år ved KHiO.

Ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Toril Johansson, sier varslerne ikke vil la seg identifisere av skolens ledelse. Foto: Marte Garmann/Kunnskapsdepartementet

– Vi har et ansvar for å sikre anonymiteten til varslene som har kommet til oss. Vi ønsker en løsning som gjør at høyskolen tar over behandlingen av varslene, slik det er vanlig i slike saker. Det forutsetter at KHiO organiserer det arbeidet på en slik måte at varslerne føler seg komfortable med løsningen.

Rektor Jørn Christian Mortensen påpeker at de ansatte som er omfattet av varselet ikke vil møte studenter så lenge utredningen pågår. Men han legger til:

– Videre er det slik at alle parter skal få anledning til å uttale seg om påstandene som fremkommer i varselet.

Rolleblanding

Den ansatte som anklages har hatt flere sentrale roller i bransjen. Kolleger av mannen har også hatt nære, private relasjoner til mannen og i tillegg jobbet tett med ham på prosjekter utenfor skolen.

Dette skal være en stor årsak til at studenter nå ikke ønsker å stå fram eller ha varslene inne til ledelsen ved KHiO

Tidligere studenter mener overlappingen av roller er «et stort problem».

– Det er svært uheldig å stå for utdannelse av studenter og samtidig være fremtidige arbeidsgivere, og dette er en situasjon som vi nå håper på å få ryddet opp i, sier en av dem til NRK.

– Ikke et problem

Rektor Jørn Christian Mortensen sier at det ikke er uvanlig med doble relasjoner i bransjen, men mener det krever spesiell årvåkenhet.

Rektor Jørn Christian Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Foto: Koro

– Det omtales også i våre etiske retningslinjer. Men nær kontakt med profesjonsfeltet er også en forutsetning for kvalitet i kunstutdanningen. Dette krever ekstra skjerpet rolleforståelse.

I Kunnskapsdepartementet sier ekspedisjonssjef Toril Johansen til NRK at det generelt sett ikke er et problem at lærere også har roller utenfor skolens regi.

– Generelt kan vi si at det at ansatte ved KHiO har roller også i andre deler av kunstmiljøene ikke i seg selv er et problem, men det krever at man er veldig bevisst på roller og maktforhold mellom student og underviser.

«Ble sendt til coach i 2009»

Kunnskapsdepartementet ble varslet om mannen før jul, da studenter kom med anklager om seksuell trakassering som skal ha pågått over lengre tid.

Selv skriver mannen i en SMS til NRK tidligere denne uka at han ble sendt til coach etter et anonymt brev til skolen i 2009.

«Det som kom frem etter undersøkelser var at jeg var ekstremt flørtete, hadde en tendens til å stå for nærme studentene,» skriver han.

Mannen er nå sykmeldt.

– Ledelsen har ikke registrert varsler

Tidligere studenter NRK har snakket med mener imidlertid oppførselen til læreren har pågått i lang tid før varselet i 2009.

– Første gang jeg hørte om studenter som opplevde trakassering av denne mannen, var i 1996, forteller tidligere student ved skolen.

Flere tidligere studenter forteller til NRK at de kjenner til varsler om alvorlige overtramp som ledelsen hverken har registrert eller tatt videre.

Nåværende rektor Jørn Christian Mortensen sier alt som har vært opp tidligere nå hentes opp igjen.

– Dersom ledere har visst men ikke tatt tak i det så er det en ren forsømmelse, sier Mortensen.

NRK har vært i kontakt med tidligere ledere ved Kunsthøgskolen i Oslo, men ingen av dem ønsker å kommentere saken mens skolen holder på med sin utredning.