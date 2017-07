Var vitne til at gjerningsmannen ble pågrepet

I går kveld ble fire menn skutt utenfor utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo. Politiet fikk de første meldingene om skudd klokken 02.21 natt til søndag, og rykket ut til stedet.

En mann i midten av 20-årene ble pågrepet i forbindelse med skytingen. Pågripelsen av mannen ble amerikanske Christina Liu vitne til fra vinduet.

– Jeg var på vei hjem på kvelden, og så at det var mange politibetjenter utenfor utestedet, sier hun til NRK.

Hun gikk opp i leiligheten hun leier mens hun er på ferie, og ble sittende og se ut av vinduet. Da så hun en taxi komme kjørende og stoppe utenfor. Taxisjåføren gikk ut av bilen, og tok kontakt med politiet.

– Sjåføren gikk ut av bilen og så sjokkert ut. Jeg visste ikke hva som foregikk, og trodde det bare var en uoverensstemmelse. Men det viste seg å være mye mer enn det.

I baksetet i taxien satt mannen som nå er pågrepet for skyteepisoden.

Ba han gå ut av bilen

Liu forteller at politiet gjentatte ganger ba mannen å gå ut av taxibilen. Han nektet.

– Etter hvert kom det tre politimenn med gevær, og de pekte mot mannen. Han holdt hendene i været og det var mye roping, forteller hun.

Politiet klarte til slutt å få mannen ut av bilen.

– De fikk han ut og la han ned på bakken, sier Liu.

Liu forteller hun ikke var klar over på dette tidspunktet at det hadde vært en skyteepisode på utestedet Blå. Hun var redd og forstod at det var en dramatisk situasjon.

– Det er min første gang i Norge, jeg trodde aldri jeg skulle oppleve noe som dette, sier hun til NRK.

Politiets operasjonssentral bekrefter ovenfor NRK at det var den mistenkte som ble pågrepet i taxien.