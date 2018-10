Valen, Sørland og Solheim misbrukt i nettsvindel

Flere kjendiser opplever at deres navn blir misbrukt i reklamer på nett.

På et nettsted som ligner mistenkelig mye på NRK.no, reklameres det med at Kristian Valen har tjent 22 millioner kroner på Bitcoin. I artikkelen hevdes det at Valen gikk konkurs, men fikk pengene tilbake ved hjelp av «Bitcoin Revolution».

SVINDLET: Kristian Valen oppdaget selv at han ble brukt i en Bitcoin-svindel på nett. Foto: Julia Naglestad / NRK

Kathrine Sørland opplevde at det plutselig dukket det opp en reklame på sosiale medier for et produkt som skulle gjøre at «fett smelter som smør». Ifølge annonsen var dette grunnen til Kathrine Sørland sitt vekttap.

NRK-profilen Ingunn Solheim opplevde noe lignende da det ble hevdet at hun hadde sluttet i NRK for å starte med hudprodukter.

Reklamene dukker ofte opp som sponsede innlegg i Facebook-feeden.

IKKE KONKURS: Kristian Valen, en av Norges mest innbringende komikere gjennom tidene, har aldri gått konkurs, sier manager Geir Hamnes. Han har heller aldri tjent 22 millioner kroner på Bitcoin. Foto: skjermdump

Bruker kjendisenes kredibilitet

– Jeg ble forbanna. Nå er jeg ikke så stor i utgangspunktet og så skal jeg reklamere for noe som smelter vekk fettet. Det hadde jeg aldri gjort, sier Kathrine Sørland.

Sørland fikk flere henvendelser fra folk som trodde reklamen var sann, og klarte heller ikke å stoppe den.

IKKE SÅ FETT: Ifølge svindelsiden slanket Kathrine Sørland seg tre kilo i uken uten å trene eller spise riktig. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Kristian Valen oppdaget selv svindelen han var en del av, og tok kontakt med sin manager Geir Hamnes. Hamnes forteller at han har sett lignende ting skje med andre kjendiser, og at han tror selskapene bruker deres navn for å få mer kredibilitet.

– Kristian Valen har aldri investert en krone i bitcoin, og har heller aldri vært i nærheten av å være konkurs. Reklamen ligner jo på en nyhetsartikkel og virker ganske proff, og er man ikke litt skeptisk, kan man lett gå fem på, sier Hamnes.

DB-SVINDEL: Denne falske Dagbladet-artikkelen hevder at NRK-profil Ingunn Solheim sluttet i NRK for å begynne å selge hudprodukter.

Forbrukertilsynet: – Skru på skepsisen

Forbrukertilsynet sier til NRK at de får mange henvendelser om nettsvindel. Selskaper fra utlandet er tilnærmet umulig å spore ned og stoppe.

SUNN SKEPSIS: Direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, ber folk være på vakt når de ser en reklame som virker for god til å være sann. Foto: Kimm Saatvedt

Sørland, Valen og Solheim har alle prøvd å komme i kontakt med menneskene bak svindelen, men har ikke lykkes. Til tross for mange henvendelser har det heller ikke lyktes NRK å komme i kontakt med dem som står bak.

– Veldig ofte ser vi at det er utenlandske selskaper, og det er dessverre vanskeligere for tilsynsmyndighetene å slå ned på. De finner nye veier og måter å svindle forbrukerne på, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukertilsynet råder derfor forbrukerne til å være ekstra på vakt når det dukker opp en reklame som virker litt for god til å være sann.

– Er det utenlandske selskaper det er knyttet til så kan det være lurt å skru på skepsisen litt ekstra. Er det kjente folk, så gjelder det samme. Sjekk litt rundt, og se om dette er noe som er gjengitt andre steder, sier Lier Haugseth.