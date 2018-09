Uviss skjebne for Woody Allen-film

«A Rainy Day in New York» har kjende namn som Jude Law, Selena Gomez og Timothée Chalamet på rollelista. Filmen var ferdig innspelt i fjor haust, og skulle etter planen ha premiere i år. Men no har Amazon Studios utsett premieredatoen på ubestemt tid, skriv The Guardian.

Amazon signerte ein avtale med Woody Allen på fem filmar i 2016. Dette er film nummer to i denne pakken. Den første filmen, «Wonder Wheel», kom i fjor. Men selskapet hadde store vanskar med å finne kinoar som ville vise filmen.

Grunnen var at skuldingar mot Woody Allen om seksuelle overgrep dukka opp att i media i kjølvatnet av metoo-kampanjen. Allen har avvist skuldingane, og styresmaktene har ikkje funne bevis eller forfølgd saka.

Fekk kritikk for filmscene

Allereie før «A Rainy Day in New York» var ferdig, blei filmen kritisert for innhaldet. Ifølgje kjendisnettstaden Page Six er der ei scene i filmen som handlar om eit seksuelt forhold mellom ein vaksen og ein mindreårig.

Desse opplysningane kom fram samtidig som at The New York Times avslørte at den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein hadde inngått fleire forlik etter skuldingar om seksuelle overgrep og trakassering.

Woody Allen saman med Harvey Weinstein. Hausten 2017 avslørte The New York Times at Weinstein hadde gjort fleire forlik med kvinner som skulda han for overgrep og seksuell trakassering. Avsløringa gjorde også at skuldingar mot Allen kom fram i lyset igjen. Ein av reporterane som arbeidde med Weinstein-saka i The New Yorker, var Ronan Farrow, som er sonen til Allen og Mia Farrow. Foto: KEVIN WINTER / AFP

Weinstein var også mannen som redda karrieren til Woody Allen då det blei kjent at han var blitt saman med adoptivdottera til ekssambuaren Mia Farrow. Det var også første gongen han blei skulda for overgrep.

Ein av reporterane som arbeidde med Weinstein-saka for magasinet The New Yorker var Ronan Farrow, sonen til Woody Allen og Mia Farrow.

Planlegg friår i 2019

Meldinga om at premieren på den nye filmen er utsett på ubestemt tid, kjem få dagar etter at det blei kjent at Woody Allen skal trappe ned filmarbeidet. Sidan 1970-talet, har det kome minst ein film i året frå den produktive regissøren, skriv Vanity Fair.

2019 skulle med det bli det første Allen-frie året på 44 år, men dersom Amazon ikkje finn ein premieredato for «A Rainy Day in New York» før nyttår, blir 2018 det første året på 43 år utan ein film frå Woody Allen.

Skodespelaren Timothée Chalamet spelar i den nye filmen til Woody Allen. Men han har i ettertid sagt at han ikkje ønsker å bli assosiert med filmen, og har gjeve løna han fekk til velgjerd. Foto: VALERIE MACON / AFP

Fleire skodespelarar har det siste året sagt at dei angrar på at dei har spelt i filmar regissert av Allen. Timothée Chalamet, som spelar i «A Rainy Day in New York», sa til NME at han ikkje ønsker å profittere på filmen. Han har donerte difor lønna han fekk til gode formål.

Filmen har kosta Amazon Studios godt over 200 millionar kroner (25 millionar dollar).