Utviding av krisepakke til lyd og lys: – Utan desse vert det ingen konsert

Saka vert oppdatert

– Vi har lagt inn 1,5 milliardar i krisepakkar til kulturen, som ikkje treft lyd, lys og teknikk. No arbeider vi med å inkludere dei i ordninga, slik at vi faktisk får sjå ein konsert att. For utan desse vert det ikkje noko konsert.

Kristin Ørmen Johnsen (H) er leiar for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Seier Kristin Ørmen Johnsen (H) som er leiar for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Tidlegare har konsertarrangørar og andre som lagar kulturarrangement fått krisepakkar som skal hjelpe dei gjennom ei tung tid med avlyste konsertar, festivalar og store avgrensingar i forhold til talet på publikummarar. Alle konsekvensar av koronapandemien som har herja dei seinaste månadane.

No har regjeringa sendt eit vedtak til departementet som skal inkludere underleverandørane i konsert- og scenebransjen i krisepakkane.

– Tidlegare har dei falle mellom to stolar, men no skal dei som arbeider med lys, lyd og teknikk også få ta del i krisepakkane.

Fleire selskap som driv med scenerigging har allereie gått konkurs, men støtteordninga skal no hjelpe fleire med å komme seg gjennom sommaren.

– Vi må passe på at ikkje denne kompetansen forsvinn og selskapa går konkurs. So må vi sjå på korleis dei skal overleve hausten.

Johansen påpeiker at det framleis er store avgrensingar på talet på publikummarar og at det difor vil ta tid før ein kan halde store arrangement att.