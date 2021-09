Fire «cowgirls» og to «cowboys» står igjen, etter at Anna-Lisa Kumoji måtte forlate Stjernekamp etter kveldens country-kveld.

– Det er jo veldig kjipt, men jeg har lært så mye hver eneste uke her. Jeg hadde gledet meg så mye til hip-hop og alt annet gøy som skulle komme.

Hun hadde en mistanke.

– Jeg skal være så ærlig og si at jeg skjønte det for en uke siden. Det var meg og kjendisene igjen, de etablerte artistene. Jeg kan jo ikke måle meg med deres fanskarer, sier Kumoji.

Anna-Lisa sier hun har lært mye i løpet av ukene i Stjernekamp. Foto: Helene Amlie / NRK

Litt overrasket er hun allikevel.

– Ikke for å være eplekjekk, men ikke alle stemmer på det som skjer på scenen. Mange stemmer fordi de er liker artisten fra før. Det er folket som velger hva de vil ha videre, om det er basert på talent eller hvem man er glad i vet ikke jeg.

Hvem er det du heier litt ekstra på nå?

– Talent og hardt arbeid er viktig for meg, så jeg personlig heier litt ekstra på Alexandra og Bjørn. Men de alle er fantastiske artister.

Nå ser hun fremover.

– Nå er det gjenåpning og Norge er åpent igjen, så nå håper på å se folk der ute. Forhåpentligvis blir det turne igjen snart, og jeg skal slippe en ny EP etter hvert.

– Direkte sjokkerende!

Det var stor variasjon i tilbakemeldingene fra NRKs anmelder, Espen Borge. Alt fra en 2'er til to 6'er ble trillet.

NRKs anmelder, Espen Borge, synes ikke Anna-Lisa burde ha gått ut. Foto: Privat

– Countrylåter er/var ofte fulle av mening og budskap, så for å være en god countryartist gjelder det altså å formidle sterkt.

Borge er i sjokk over utfallet i kveldens sending.

– Direkte sjokkerende at en av konkurransens beste vokalister ryker ut allerede nå, og det føles voldsomt urettferdig. Anna-Lisa gjorde det slett ikke verst i dag, og tidligere i konkurransen har hun vist at hun var finalemateriale. Både Jorun og Marius hadde store problemer i dag, og det var nok en vekker for deltakerne at det finnes sjangere som kan by på problemer.

Se hvilke terningkast samtlige deltakere fikk av NRKs anmelder her

Kurt Nilsen og Hanne Sørvaag var i kveldens dommerpanel. Foto: NRK

Dommerne var også delt i tilbakemeldingene.

– Vi har vært strenge i kveld. Jeg må ha stått opp med feil ben, og det irriterer meg, sier Mona B. Riise.

Aleksandra, Carina og Bjørn ble trukket frem av samtlige dommere som deres favoritter.

Videre i konkurransen

Carina Dahl og Marius Roth Christensen slapp med skrekken, etter å ha vært blant de tre deltakerne som fikk færrest stemmer.

I forkant av sendingen var det knyttet stor spenning til hvordan det ville gå med Jorunn Stiansen, som har vært syk med halsverk og feber.

Stiansen gav seg selv taleforbud i forkant av kveldens sending, i håp om å få stemmen tilbake.

Syv har blitt til seks. Anna-Lisa Kumoji er ute av Stjernekamp. Foto: Helene Amlie / NRK

Mistet bestefaren

Aleksandra Rotan sang for bestefaren sin, som hun mistet rett før karrieren tok av.

Foto: Helene Amlie / NRK

– Han er med meg.

Opptreden rørte dommerpanelet, spesielt Hanne Sørvaag, som fikk tårer i øynene.

– Du viste følelser og det traff meg rett i hjerterota.

– Du er helt unik, fortsetter Kurt Nilsen

1. Carina Dahl «Redneck Woman»

Carina Dahl «Redneck Woman» Du trenger javascript for å se video.

Carina Dahl åpnet «salongen», med sin tolkning av Gretchen Wilsons «Redneck Woman». Etter en trøblete Opera-uke var country akkurat det Dahl trengte.

– Det var helt rått! Det var som å være på bygda! Det er jo country jeg hører mest på.

Dommerpanelet var begeistret

– Det her passer deg perfekt Carina, du er en redneck woman! sier Mona B. Riise.

2. Bjørn Tomren «My Rifle, My Pony and Me»

Bjørn Tomren - «My Rifle, My Pony and Me» Du trenger javascript for å se video.

Bjørn Tomren hadde med seg kjæresten på scenen for sin tolkning av «My Rifle, My Pony and Me», en sang han har sunget mye de siste 15 åra.

– Han var veldig skeptisk til Stjernekamp i starten, men tror han koser seg, sier kjæresten Åse, til en lattermild fullsatt sal.

Dommerne var også her imponert.

– Det gir meg en så utrolig god følelse. Du trengte ikke rifle eller pony eller noe som helst, sier Hanne Sørvaag.

– Jeg tror på det du sier, fortsetter Kurt Nilsen.

3. Jorunn Stiansen «Honey, I'm home»

Jorun Stiansen - «Honey I'm home» Du trenger javascript for å se video.

Jorunn Stiansen bydde opp til dans med Shania Twains «Honey, I'm home». En sang som har betydd mye for Stiansen helt siden hun var 13 år.

– La det stå til, jeg måtte bare kjøre på, la det tute å gå. Jeg hadde det svingøy!

Hun for skryt for å komme seg igjennom sangen, på tross av å være syk og mangel på stemme.

– Det som er fantastisk er at du skinner på scenen uansett hva. Også er det gøy at du synger om at alt går galt i sangen, for det var ikke vakkert, det kan jeg ikke si, sier Mona B. Riise.

4. Marius Roth Christensen «Annie's Song»

Marius Roth Christensen - «Annie's Song» Du trenger javascript for å se video.

Marius Roth Christensen byr opp til klinedans på gjenåpningsdagen i Norge, når han tolker «Annie's Song» av John Denver.

Dommerpanelet fikk ikke følelsen av country under opptreden.

– Det er ikke noe galt med stemmen din. Men det var ikke helt country.

– Det er nok noe jeg føler på også, sier Nilsen

5. Heidi Ruud Ellingsen «Crazy»

Heidi Ruud Ellingsen - «Crazy» Du trenger javascript for å se video.

Dommerne var ikke overbegeistret av Heidis tolking av Patsy Clines «Crazy»

– Det ble noen sure toner her og der. På enkelte punkt treffer du midt i blink, andre ganger ikke i det hele tatt. Men det var country, sier Nilsen

– Du har en vakker stemme! Men det her tror jeg var feil sangvalg, den passet ikke stemmen din. Jeg føler ikke det her var helt rett låt.

6. Anna-Lisa Kumoji «9 to 5»

Anna-Lisa Kumoji - «9 to 5» Du trenger javascript for å se video.

Nest sist ut var Anna-Lisa Kumoji, hun fikk dommerne til å le.

– Det her var gøy, og jeg hadde det veldig gøy når jeg så på

Sørvaag, som er en selverklært Dolly Parton ekspert

– Enten skal du treffe meg i hjerte, eller få meg til å ville danse linedance. Jeg vil danse linedance!

7. Alexandra Rotan «When I Get Where I'm Going»

Alexandra Rotan - «When I Get Where I'm Going» Du trenger javascript for å se video.

Alexandra Rotan rørte dommerpanelet med sin opptreden til ære for bestefaren. Sørvaag satt igjen med blanke øyne.

– Det er så lett å falle for fristelsen å vise alt stemmen din kan gjøre. Det gjorde du ikke her, du viste følelser og det traff meg rett i hjerterota.

– Det er en skam for menneskeheten at du ikke har sunget country før. Det var så fint, legger B. Riise til.

– Du er helt unik, avslutter Nilsen.

Neste uke er det Hip-hop og en gruppeoppgave de seks gjenværende artistene skal få bryne seg på.