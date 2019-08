USA krever at Asap Rocky får bo på hotell i stedet for fengsel

Det var onsdag den amerikanske ambassaden sendte et brev med kravet til Sveriges riksadvokat, skriver Expressen.

– Vi har fått et brev fra USAs ambassade der de uttrykker et sterkt ønske om at vi finner et alternativ til fengsel for de tre amerikanerne. De ønsker at de får bo på hotell, sier kommunikasjonsdirektør Karin Rosander i den svenske påtalemyndigheten til avisen torsdag.

Hun sier at de raskt sendte et negativt svar til USA.

– Vi svarte at det ikke er slik det fungerer i Sverige. Dessuten er det domstolen som bestemmer ettersom det allerede er reist tiltale mot de tre, sier Rosander.

Den amerikanske ambassaden i Stockholm sier til Expressen at de ikke ønsker å kommentere brevvekslingen med den svenske riksadvokaten.

Rettssaken mot den amerikanske rapperen har pågått siden tirsdag. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Vitne endret forklaring

Fredag avsluttes saken mot den verdenskjente amerikanske rapperen Asap Rocky – eller Rakim Mayers som han egentlig heter. Mayers, og to av hans livvakter er tiltalt for et voldelig angrep på en 19 år gammel mann i Stockholm sentrum den 30. juni.

Fredag skal rapperens livvakt, to kvinnelige vitner, og den fornærmedes kamerat avgi forklaring i Stockholm tingsrätt. I tillegg fikk retten høre fra en sosisonom som fortalte at

På slutten av dagen får vi vite når en dom sannsynligvis kommer, og en avgjørelse når det gjelder videre varetekt.

Det første vitnene var to unge kvinner som begge var på Max Burger og spiste da de så Asap Rocky og følget. De gikk ut fordi de ville ta bilde med dem.

Der så de at de var i diskusjon med noen andre gutter. Etter hvert går Mayers og følget videre, og jentene følger også etter fordi de vil ha et bilde. Livvakten ropte da på dem og ba dem om å oversette for dem og si at guttene skulle la Mayers og følget være i fred.

Hun sier at hu etter hvert hørte en flaske som knustes og at bråket utartet seg fra der.

– Jeg vet ikke om den ble knust på bakken eller om det traff noen. Jeg vet bare at noen hadde en glassflaske i hånden, sa vitnet.

Deretter skal overfallet i følge vitnet ha skjedd. Begge sier de så Asap Rocky kaste fornærmede på bakken, og det første vitnet mente hun så Mayers sparke ham «flere ganger» og slå ham «en eller to ganger».

Under politiavhøret sa hun at en i følget til rapperen hadde knust en glassflaske mot fornærmede. Dette endret hun under vitnemålet sitt, og sier hun ble misforstått.

– Jeg hørte at den knuste. Men jeg vet ikke om den traff han eller ble kastet på bakken for å skremme dem.

Masse oppmerksomhet

I USA har saken vakt stor oppmerksomhet. Både artister og politikere har engasjert seg. Blant dem er president Donald Trump, som personlig har ringt til statsminister Stefan Löfven og bedt ham gripe inn.

Svaret han fikk er at den svenske regjeringen verken kan eller vil forsøke å påvirke påtalemyndigheten. Siden har Trump trappet opp kritikken og anklaget Sverige for å ha sviktet USAs afroamerikanske befolkning.

Trump har siden også sendt representanter som spesialiserer seg i gisselforhandling til Sverige for å hjelpe Asap Rocky og teamet hans under rettssaken.

Tidspress fredag

I løpet av to rettsdager så langt har retten fått høre forklaringene til både den fornærmede 19-åringen og Mayers selv.

Fornærmede har forklart at han bare spurte amerikanerne om de visste hvor kameraten hans var. Da skal han ha blitt dyttet og løftet opp etter halsen av livvakten til Mayers. Deretter skal han og en kompis ha fulgt etter følget fordi han ville ha tilbake hodetelefoner han hadde mistet i basketaket, og ringe politiet.

De tiltalte har imidlertid forklart at han slo livvakten og fortsatte å følge etter dem selv om de ba ham om å gå. Mayers forklarte at de oppfattet situasjonen som skremmende, og at slagsmålet startet da fornærmede og kompisen angrep livvakten hans.

På grunn av lange forklaringener og påfølgende utspørringer, har retten havnet bak skjema. Fredag er rettssaken under tidspress, selv om begge parter har uttalt et sterkt ønske om å bli ferdig i dag.

Ordfører i retten opplyste før vitneforklaringene fredag at spørsmålene til vitnene må være korte og tydelige for at det skal bli realistisk.

Mayers og de to andre tiltalte risikerer inntil to års fengsel om de blir funnet skyldige etter tiltalen.