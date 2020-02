Årets musikkjournalistikk kåret

Mari Brenna Vollan fra Klassekampen mottok under By:larm-festivalen fredag prisen «Årets musikkjournalistikk» for sin graveserie om musikkbransjen, «Lønnskamp om spotlyset». Her blir det blant annet avslørt hvordan mange musikere i bransjen må leve med lave honorarer og dårlige vilkår. Prisen ble delt ut av direktøren for Fritt Ord, Knut Olav Almås (NTB).