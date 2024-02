Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks Universal har kravd at TikTok skal betale meir til artistar og låtskrivarar når dei bruker musikken deira i videoar.

TikTok har til no betalt ein brøkdel av det andre sosiale medium betaler.

Dersom partane ikkje blir samde om ein ny avtale innan torsdag, vil all Universal-musikk bli fjerna frå TikTok.

Norske artistar som Ramón og Alessandra, som begge har kontrakt med Universal, kan også bli ramma.

TikTok skriv at Universal set eiga grådigheit over interessene til artistane og låtskrivarane.

Dersom Universal trekk musikken ut av TikTok, vil det vere ei dramatisk vending, seier førstelektor i musikk ved Høyskolen i Kristiania, Audun Molde.

I eit ope brev skriv Universal at dei i forhandlingane om ein ny avtale blant anna har kravd at TikTok skal betale meir til artistar og låtskrivarar når dei bruker musikken deira i videoar.

Universal skriv i brevet at TikTok berre ville betale ein brøkdel av de andre sosiale medium betaler.

– TikTok prøver å bygge ei musikkbasert verksemd utan ei rettferdig betaling for musikken, meiner plateselskapet, som seier TikTok står for under 1 prosent av omsetninga til Universal Music.

Dersom partane ikkje blir samde om ein ny avtale innan torsdag, vil all Universal-musikk blir fjerna frå den sosiale plattforma.

Det vil seie at store internasjonale artistar som Taylor Swift, Drake, The Weeknd og The Beatles forsvinn.

Taylor Swift er verdas største artist akkurat no. Ho kan forsvinne frå TikTok om det ikkje blir ny avtale. Foto: George Walker IV / AP

Norske artistar kan også bli ramma

Blant dei norske artistane som har kontrakt med Universal, er Ramón og fjorårets MGP-vinnar Alessandra som begge bruker TikTok i marknadsføringa av musikken sin.

Ifølge Ramón var TikTok ein viktig grunn til at han slo igjennom som artist. Han brukte video-appen blant anna til å promotere eigen musikk.

Dagen etter at låten «ok jeg lover» kom ut i februar 2022, blei det ny norsk strøymerekord.

– Eg veit ikkje sikkert kva som har gjort at eg slo gjennom på appen, men eg har eit sterkt band til følgarane mine. Dei kjenner på at dei kjenner meg. Vi snakkar det same språket og ler av det same, sa han til Aftenposten.

Suksessen førte til platekontrakt med Universal.

Det har ikkje lukkast NRK å kome i kontakt med Ramón.

Universal Music i Noreg seier dei ikkje ønsker å kommentere forhandlingane eller at musikk kan bli trekt tilbake.

Meiner Universal er grådige

Det kan sjå ut til at avstanden mellom TikTok og Universal er svært stor. Tysdag kveld kom ei fråsegn frå TikTok, der dei skriv at plateselskapet sviktar artistane.

– Det er trist og skuffande at Universal Music Group set eiga grådigheit over interessene til artistane og låtskrivarane.

Dei skriv at dei har klart å komme fram til avtalar med andre plateselskap og musikkforlag, og at Universal no sviktar artistar og fans.

– Dei har valt å skrote ein plattform med over ein milliard brukarar som kan vere ein gratis reklamekanal og eit verktøy for å oppdage ny musikk.

– Dramatisk for TikTok

Dersom det ikkje skulle bli ein avtale, og Universal trekk musikken ut av TikTok, vil det vere ei dramatisk vending, seier førstelektor i musikk ved Høyskolen i Kristiania, Audun Molde.

– Det vil vere dramatisk for TikTok, og for veldig mange artistar. Universal er verdas største plateselskap med den største marknadsdelen. Så dei er ein viktig leverandør til TikTok.

Førstelektor i musikk Audun Molde ser at TikTok har blitt ei viktig kjelde til musikk for mange. Foto: Jonatan A. Quintero / Jonatan A. Quintero

Grunnen til at det er så fastlåst, er at TikTok har ein annan modell for betaling til dei som har opphavsretten.

Tanken er at folk skal bli nysgjerrige på musikken som blir brukt i videoar, og oppsøke strøymetenester for musikk for å høyre meir, som skal gi pengar til både plateselskap, artistar og låtskrivarar.

Men no har dette endra seg, seier Molde.

– Vi ser at stadig fleire, og spesielt unge, bruker meir tid på TikTok, og bruker no TikTok som ein primærkanal for å høyre på musikk.

Historia gjentek seg

Akkurat no er situasjonen fastlåst, men dette er ein situasjon musikkbransjen har vore gjennom eit par gongar tidlegare.

– Då MTV kom, var tanken at dei skulle vise videoar gratis, og så skulle folk kjøpe musikken. Men det enda med at folk blei sittande å lytte på gratis musikk på TV. Det same skjedde med YouTube. Og no er det TikTok.

YouTube Music har i dag over 80 millionar abonnentar. Foto: Richard Vogel / Ap

Dersom all Universal-musikk skulle forsvinne frå TikTok, vil det kunne bli eit kortsiktig tap for både artistar og TikTok. Men på lengre sikt, kan det føre til ei endring.

– På lengre sikt kan dette tvinge fram betre vilkår for kompensasjon til artistar og opphavsrett frå TikTok. Så på lang sikt kan det gjere at artistar tener på det.