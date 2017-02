Universal kjøper rettighetene til Prince

Plateselskapet Universal har kjøpt rettighetene til flere av Prince sine album. I avtalen skal selskapet også få tilgang til materiale som ikke har vært utgitt.

Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Det er ikke kjent hva Universal har betalt for rettighetene, men selskapet sier følgende i en uttalelse:

– Vi har nå fått tilgang på kjente Prince-album fra 1979–1995. Dette er hans storhetstid hvor han toppet hitlistene med blant annet Purpel Rain.

– Legende

Musikkjournalist i Adresseavisen, Robert Hoftun Gjestad sier det ligger en stor verdi i rettighetene.

– Det er opplagt at det ligger en verdi i å sitte på rettighetene til en så stor musiker som Prince. Nå tjener plateselskapene enten penger på "Katy Perry-hits" eller på legendene. Det som er imellom er det umulig å få penger ut av. Og da er det klart at 80-tallet til Prince er en attraktiv katalog, sier Gjestad.

Ny musikk

Ifølge The Independent har det lenge gått rykter om at Prince hadde bygget seg opp et hvelv med uutgitt musikk. I 2015 fortalte The Guardian at hvelvet var stappende fullt av enorme mengder materiale.

– Ryktene tilsier at Prince har opptak av alt han noen gang har gjort og at det skal finnes flere titalls ferdig innspilte album som aldri er gitt ut. Hvis Universal fåt tilgang til dette, kan det være vi kan vente oss ny musikk fra Prince, sier Gjestad.