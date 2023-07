Tysk museum leverer tilbake sjeldan tromme til Noreg

Dei samiske trommene skulle bli destruerte for å utrydde ein del av samisk kultur, men nokre få overlevde.

Ei av dei er no på veg heim til Noreg.

– Me har lenge jobba med å få lov til å fortelja om kulturarven vår på vår eigen måte, seier Birgitta Fossum, direktør ved det sørsamiske museet og kultursenteret, Saemien Sijte.

Birgitta Fossum starta arbeidet med å få tromma heim til Noreg. Foto: Privat

Det var ho, som på vegner av museet, sende eit brev til Meininger Museen i 2021. Det vart starten på heimkomsten.



Museet i Tyskland seier no at det er nødvendig å gje den tilbake.

Brukt til å gje råd eller treffe avgjerder

Trommene vart brukte av åndelege leiarar under enkelte ritual, til dømes til å gje råd, treffa avgjerder eller få kontakt med avdøde.

På overtrekket i reinskinn er det enkle figurar som skal førestilla mellom anna menneske, åndar, tre, piler, boger, elg og rein.

Ein la ein gjenstand på skinnet og slo på anten ramma til tromma eller overtrekket med ein hammar, slik at gjenstanden flytta seg. Kva figur gjenstanden landa på og korleis gjenstanden landa, kunne fortelja den som spurte om det personen ynska å veta.

Desse rituala likte kristne misjonærer på den tida veldig dårleg. Og på slutten av 1600-talet skulle difor alle samiske trommer samlast inn eller bli øydelagt.

– Skulle bli utrydda

Det var misjonæren Thomas Von Westen som beslagla akkurat denne tromma i 1723.

Han møtte på eigarane Bendix Andersen og Jon Torchelsen i Namdalen, og skreiv ned det dei fortalde om tromma. Blant anna kva dei ulike symbola betydde og korleis dei brukte tromma.

Han samla dei inn, blant anna for å lære seg meir om religionen, for så å bruke den kunnskapen til å utrydde den, fortel Fossum i Saemien Sijte.

Reisa vidare er godt dokumentert. Ho vart sendt til misjonskollegiet i København, før ho vart ein del av Det kongelege danske kunstkammeret i 1730.

Men ut på 1700-talet enda ho opp i eit tysk kongehus, mest sannsynleg som ei bryllaupsgåve.

Sidan 1837 har ho stått på slottet Elisabethenburg, som i dag er ein del av Meininger museen i Tyskland.

Museet i Tyskland: – Ei kuriositet for oss

I Meininger Museen har tromma stått i den musikkhistoriske utstillinga, blant forskjellige type musikkinstrument.

Frøyningsfjelltromma på utstilling i Meininger Museen i Tyskland. Foto: Meininger Museen

Til NRK seier direktør ved Meininger Museen, Philipp Adlung, at i samlinga deira var tromma ein kuriositet.

– Meiningen er mest kjent for å vera ein stad for teater og musikk. Museet føler seg spesielt forplikta til å vidareføra denne arven og historia. Den samiske tromma er langt frå fokuset vårt.

Tromma har stått på et rom saman med andre instrument, omgitt av barokkmusikk.

– Det blir ein helt feil kontekst, for den var jo i hovudsak ikkje et musikkinstrument, men et reiskap for å hjelpe deg i livet, ein vegvisar, forklarer Fossum.

Den sørsamiske Frøyningsfjelltromma på utstilling i Meininger Museen. Tromma er ei rammetromme med overtrekk av reinskinn. Det er enkle teikningar på overtrekket, som t.d. strekmenneske og dyr. I utstillinga står tromma blant fleire instrument, sjølv om akkurat denne tromma rett nok ikkje vart brukt som eit musikkinstrument. Foto: Meininger Museen

Adlung i Tyskland seier dette blei meir klart for dei i samtaler med deira norske kollegaer.

– Medan tromma har vore ein kuriositet for oss, har ho ei heilt spesiell betyding for det sørsamiske folket. Dette vart me klar over undervegs i samtaler med dei norske kollegaene vore. Difor såg me det som nødvendig å gje tromma tilbake.

Fossum seier det er stort at tromma kjem tilbake, 300 år etter at ho vart teken bort.

Og det vert i ein annan kontekst ein får sjå tromma på Saemien Sijte, enn slik ho stod på Meininger Museen.

– Eit symbol på uretten

Det som misjonæren Thomas Von Westen skreiv ned om tromma, har også overlevd tidas tann.

– Dette er ein av få trommer som er beskrive av samar sjølv, seier Fossum.

I verda elles finst det omtrent 70-80 trommer, men Frøyningsfjelltromma skil seg ut nettopp fordi ho er så godt dokumentert.

Frøyningsfjelltromma blei tatt ut av Noreg for 300 år sida, nå skal den stå her permanent. Foto: Michael Reichel

Ho håper på at tromma kan stillast ut i lag med originaldokumentet til Westen, som i dag står på NTNU i Trondheim.

For henne er trommene eit symbol på den uretten som blei gjort mot samane, og ho er glad for at Frøyningsfjelltromma vendar heim igjen.

– Kan komme fleire

Parallelt med tilbakeføringa av Frøyningsfjelltromma har det gått føre seg eit anna norsksamisk-tysk museumssamarbeid.

Prosjektet har i oppdrag å kartlegga samiske gjenstandar og samlingar i tyske museum og kulturarvsinsitusjonar.

For utanom Norden, er det Tyskland som har dei største samiske museumssamlingane. Det er blant anna fordi den etnografiske interessa vart tidleg til i Tyskland, i tillegg til at dei tyske muséa hadde ein særleg fascinasjon for reindriftssamar.

Ved tyske museum finst omtrent 2300 samiske gjenstandar, omtrent 18 av desse er trommer, fleire enn det som finst i Noreg.

Sjølv om prosjektet fyrst og fremst er meint for å kartlegga gjenstandane, trur leder av prosjektet, Cathrine Baglo, at det kan verta starten på fleire tilbakeføringsprosessar.

– Ved Grassi museum i Leipzig veit vi at dei også vil finne ut kor dei fem trommene dei har, best høyrer heime. De vil gjere det rette.