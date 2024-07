Tirsdag kveld kom først beskjeden fra Roskilde-festivalen om at Tyla har avlyst Roskilde.

«På grunn av uforutsette omstendigheter, er Tyla dessverre blitt tvunget til å avlyse sin konsert på årets festival. Vi jobber med å finne en erstatning.» melder festivalen i en pressemelding.

Tyla med én av prisene hun vant søndag. Foto: Jordan Strauss/Invision / AP/NTB

Tyla skulle vært en av headlinerne onsdag, men nå leter Roskilde etter alternativer.

Også Palmesus

Noen timer senere melder festivalen Palmesus i Kristiansand på sin Instagram-historie at artisten avlyser på grunn av sykdom.

På deres hjemmeside står Tyla oppført som «spesiell gjest».

Skjermbilde fra Palmesus' Instagram-konto tirsdag kveld.

Der løser de artistmangelen fredag med at Ballinciaga spiller i tidsrommet Tyla skulle spilt, og at The Chainsmokers spiller lenger.

Tyla opptrådte søndag på musikkprisutdelingen BET Awards i Los Angeles, der hun vant to priser, både for Beste nye artist og for Beste internasjonale opptreden.

Avlyste hele turnéen

Men tidligere i år avlyste 22-åringen hele Nord-Amerika-turneen sin på grunn av en skade.

Ifølge Variety begrunnet hun den kansellerte turneen med at hun det siste året har lidd i stillet fra «en skade som tragisk nok har blitt verre». Det skrev hun i et innlegg på Instagram 7. mars.

Tyla stilte i avstøpt kjole på MET-gallaen i New York i mai. Foto: Angela Weiss / AFP/ NTB

7. juli skal hun etter planen spille i Bucharesti i Romania. Om Palmesus' informasjon stemmer, er denne også avlyst.

Tyla har hatt singler som «Water» og «Jump».