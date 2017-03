#anmeldenpizzabager er det hotteste på Twitter i Danmark akkurat nå.

Integrasjonsministeren vil at dansker skal anmelde folk som ikke snakker dansk til myndighetene om de har mistanke om at de jobber svart. Hun brukte pizzabakere som eksempel.

Antall ulovlige innvandrere har økt i Danmark, og det har fått Støjberg til å oppfordre vanlige folk til å handle.

– Jeg vil oppfordre helt alminnelige dansker til å kontakte myndighetene hvis de ser noe unormalt eller spesielt. For eksempel hvis man er i en pizzeria og merker at noe er underlig med baklokalene og at det går mange rundt som ikke snakker dansk, da bør man kontakte myndighetene. Det er en utopi å tro at politiet rekker å sjekke ethvert baklokale i Danmark, sier Støjberg til danske TV2.

Dette får både politikere fra andre partier og vanlige folk til å reagere.

Svarer med humor

På Twitter svarer folk med å reklamere for pizzabakere de mener lager god pizza.

Selv om Støjberg ikke selv benyttet ordet «anmelde», anvender Twitter-brukere nå ordet flittig, men i en litt annen betydning av ordet.

Politikere reagerer

Også politikere reagerer på Integrasjonsministerens oppfordring.

Venstresiden spesielt rister på hodet av ministerens uttalelse.

– Jeg er enig i at vi må komme svart arbeid til livs, også ved at dansker kan anmelde det til staten. Jeg forstår ikke at Venstre-regjeringen avskaffet den ordningen. Men anmeldelsen skal skje ved en reell mistanke, ikke fordi man ikke liker at folk ikke snakker dansk. Nå sitter jeg faktisk litt hoderystende tilbake og tenker på om vi overdriver, skriver tidliger handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr på Facebook.

Også Alternativets formann, Uffe Elbæk, kaller Støjbergs uttalelse «helt god natt» i et oppslag i Politiken.

På Twitter er emneknaggen #anmeldenpizzabager flittig brukt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.