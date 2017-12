TV2 og RiksTV fortsatt ikke enige – én million seere kan miste TV 2

Like over midnatt var det ikke kommet noen oppdatering fra noen av partene. Ifølge bransjenettstedet Kampanje fortsetter forhandlingene på overtid.

Både RiksTV og TV 2 forsikrer at de håper på å finne en løsning. Striden handler om at TV 2 ønsker mer betalt fra RiksTV fordi distributøren har økt prisen på pakketjenesten de tilbyr kundene, skriver Kampanje.

Mange kan miste TV 2

Tidligere denne uka varslet TV 2 272.000 kunder som får TV-signalene sine gjennom distributøren RiksTV, om at de kan miste signalene natt til 1. januar. Det er vanlig å regne tre TV-seere per husstand, noe som betyr at nærmere én million TV-seere kan bli rammet.

Årsaken er at TV2 og RiksTV ikke hadde blitt enige i forhandlingene om ny distrubusjonsavtale, som løp ut ved årsskiftet.

Lørdag kveld var partene fortsatt i dialog om en ny avtale, men fortsatt ikke enige.

TV 2-kundene som rammes av en eventuell konflikt, kan bruke strømmetjenesten TV 2 Sumo. De som mottar TV 2 gjennom andre distributører, som Get, Canal Digital, Viasat, Altibox og NextGenTel, rammes ikke.