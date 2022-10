TV-aksjonen: Dette kan du by på

I år går TV-aksjonen til Leger Uten Grenser og DNDi sitt arbeid for å gi livreddande helsehjelp og medisinar til menneske som treng det mest.

Dette kan du by på under årets auksjon:

Signert gitar av Girl in red

Marie Ulven, kjent under artistnamnet girl in red er ein norsk vokalist, gitarist og låtskrivar. I år vart ho årets spellemann og tok imot prisen av sjølvaste Billie Eilish. Nå auksjonerer ho bort ein signert gitar til TV-aksjonen.

EM-drakta til Karsten Warholm

Karsten Warholm auksjonerer bort gulldrakta han løp med under EM i år. Med deg på kjøpet får du det originale startnummeret og ei piggsko signert.

Gå til blimed.no for å vere med på auksjonen og sjå alle auksjonsobjekta.

Få Jan Thomas og Einar Tørnquist heim til deg

Einar Tørnquist og Jan Thomas er gode venar. Foto: Plan B

Fire år er gått sidan Jan Thomas og Einar møtte kvarandre i eit podkaststudio for å finne ut om dei to kunne bli venar. Resten er historie! I år kan du, vennegjengen, familien din eller jobben din by på ei heilt eigen live podkastepisode av «Jan Thomas og Einar blir venner».

Siv Jensens leppestiftkjole

Har du drøymt om å ha på deg leppestiftkjolen til Siv Jensen og rope «Morna, Jens!»? Da har du endeleg sjansen. Siv Jensen auksjonerer bort kjolen ho brukte under det som ofte er omtalt som eit av dei mest ikoniske augeblikka i norsk politikk!

Rappeller ned Munchmuseet

Viss du er glad i spenning kan kanskje rappellering ned Munchmuseet vere noko for deg? Foto: Kyrre Buxrud

Er du glad i høgder? Eller spenning? Eller begge delar? Nå har du moglegheit til å by på denne spektakulære opplevinga. Rappeller ned Munchmuseet med éin du gjerne vil dele opplevinga med.

Else Kåss sine rosa crocs

Else Kåss auksjonerer bort sine rosa crocs for fjerde gong! Den fyrste gongen, i 2019, angra ho seg, og vann dei tilbake for 10.000 kr. I 2020 og 2021 la dei ut på ein ny auksjons-tur og i fjor vart dei seld for 40.000 kr. Klarer crocsa å toppe det i år?

Tur for to personar med seglskipet Christian Radich

Christian Radich auksjonerer bort siste etappe på regatta i Tall Ships' Races 2023 og etterfesten i Arendal. I Tall Ships' Races konkurrerer seglskip frå heile verda. Siste etappe går frå Lerwick på Shetland til Arendal, og de er med som mannskap. Kunnskap om segling er ikkje nødvendig.

Signert køyredress av Dennis Hauger

Dennis Hauger gjer store framsteg, og køyrer nå for laget Prima Racing i Formel 2. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Den norske verdsmeisteren i formel 3 auksjonerer bort ein signert køyredress til årets TV-aksjon. Hauger, som for tida konkurrerer i formel 2 for Prema Racing, understrekar at dette er ei drakt han har blødd, sveitta og tåra i.

Signert US Open-racket og panneband frå Casper Ruud

Casper Ruud er den høgst rangerte norske tennisspelaren gjennom tidene, og ligg nå på tredjeplass på verdsrangeringa – berre slått av Carlos Alcaraz og Rafael Nadal. Nå auksjonerer han bort racketen og pannebandet han brukte under årets US Open-finale.

Eit 100 år gammalt oliventre

Eit 100 år gammalt oliventre frå Italia blir auksjonert bort. Den har garantert opplevd mykje i løpet av sitt lange løp, blant anna har den pryda scena i Stavanger Konserthus ved fleire anledningar.

I tillegg kan du by på intimkonsert med Lars Bremnes, dessertkurs for to personar med Pascal, bordtenniskamp med bordtenniskameratene og mykje meir på auksjonen.no.