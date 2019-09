TV 2: Spelar inn Hollywood-film i Oslo sentrum

Ifølgje TV 2 har det vore spelt inn scener til ein komande amerikansk spelefilm i Bjørvika og på Tjuvholmen i Oslo torsdag.

Den britiske regissøren Christopher Nolan, som blant anna har laga tre Batman-filmar og krigsfilmen «Dunkirk», er observert på settet. Det er også skodespelaren Pattinson, kjent blant anna frå «Twilight»-filmane.

Det dreier seg truleg om spionthrilleren «Tenet» som ifølgje International Movie Database er under innspeling no. Nolan er ansvarleg for både regi og manus, i tillegg til at han står oppført som produsent.

I føremiddag blei det filma på Operataket i Bjørvika, før dei flytta seg til Tjuvholmen i ettermiddag.

– Ingen kommentar

Adrian A. Mitchell i filmkommisjonen i Oslo seier dei ikkje kan seie noko om kva som går føre seg.

– Eg har ingen kommentar til det. Men at det skjer noko i Oslo sentrum er alltid veldig gledeleg.

NRK har også prøvd å kome ikontakt med filmkommisjonen NFI, men vi har førebels ikkje lukkast med å få ein kommentar.

I tillegg til Pattinson skal blant andre Elizabeth Debicki, Michael Caine og John David Washington på rollelista.

Ifølgje IMDB er «Tenet» ein actionthriller som handlar om internasjonal spionasje. I tillegg til Noreg blir det spelt inn scener til filmen i England, Italia, India og Estland.