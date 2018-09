TV 2: – Skjønner at det blir kritikk etter Løke-saken

I et intervju med NRK, går Hilde Løke, moren til Frank Løkes, hardt ut mot TV 2 og sier at kanalen bør skamme seg over måten de har behandlet sønnen på.

Løke ble kastet ut av TV 2-programmet «Skal vi danse» etter helgens mye omtalte stunt der han stilte opp i Borat-drakt under sending.

Hilde Løke reager på måten TV 2 har behandlet sønnen etter opptredenen i forrige ukes «Skal vi danse». Foto: Privat

I lørdagens Ukeslutt svarer programredaktør Jarle Nakken i TV 2 på kritikken fra Hilde Løke, og sier at han skjønner at det kommer kritikk i etterkant av saken, men at de ikke har grunn til å skamme seg.

– Frank Løke bestemte seg for å ikke forholde seg til den avtalen som ble gjort med produksjonen. Det er 100 stykker som jobber med den produksjonen og det var gjort flere gjennomgangsprøver gjennom kvelden. Ingenting tydet på at stuntet skulle skje under sending, sier Nakken og legger til:

– Slike sendinger er planlagt ned til minste detalj, så når han river av seg klærne og stiller i den Borat-drakten, så er det sjokkartet stemning i regikontrollen og blant andre.

Frank Løke ble kastet ut av «Skal vi danse» da han kastet klærne under forrige ukes sending. Foto: TV 2

– TV 2 dytter Løke foran seg

I debatten på Ukeslutt stilte også Erland Bakke opp Han er artistmanager for blant andre Jon Arne Riise, Stella Mwangi og Erlend Bratland i Motormouth Management.

I likhet med Hilde Løke reagerte han på at TV 2 lagde en forhåndssak på TV2.no med Frank Løke i borat-drakt der tittelen er «Frank Løke (38) ønsker nakensjokk i Skal vi danse».

– Det hadde vært moro å få med antrekket inn i Cha-cha-cha-dansen vår på lørdag, sier Løke i innslaget.

– Løke og TV 2 har hatt sammenfallende interesser – det er å skape mest mulig oppmerksomhet rundt hvert eneste program. Det har de hatt i lang tid. Derfor reager jeg når kanalen dytter dette foran seg og sier at dette er Frank Løke sin skyld og ikke deres. At de ikke tar noe ansvar for at de har bygget opp og pushet Frank til å sette ting på grensen, sier Bakke.

Erland Bakke mener at også TV 2 har sin del av skylden.

Tar selvkritikk

Nakken sier dette er en nyhetsreportasje på TV2.no som ble laget noen dager tidligere og publisert forrige lørdag.

– Jeg har tatt selvkritikk på at produksjonen ikke fanget opp det og gjorde nødvendige skritt for å sikre at dette ble gjennomført. Men det var ingen som tok denne spøken alvorlig eller koblet de to tingene sammen, sier han.

Programdirektøren sier de liker fargerike karakterer som byr på seg selv, men legger til at produksjonsteamet må kunne stole på disse deltakerne.

– Ellers gir vi fra oss den redaksjonelle kontrollen. Løke bryter det som er avtalt for den direktesendte sendingen, og sier i tillegg videre nærmest at han kommer til å fortsette å bryte avtaler, sier Nakken.