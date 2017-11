TV 2-suksessen Senkveld avsluttes etter neste sesong

– Vi er så heldige! Vi har hatt verdens beste jobb i snart 15 år, og vi har fått lov til å møte så mange herlige, imponerende og merkelige mennesker. Og vi har fått lov til å oppleve ting som … ikke er så vanlige, sier Thomas Numme i en pressemelding.

Underholdningsprogrammet har 29 sesonger bak seg siden starten i 2003. Den 30. og siste sesongen har oppstart i februar, før den avsluttes i mai 2018.

Den canadiske musikeren Justin Bieber i programlederstolen under innspillingen av Senkveld i 2015. Foto Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi elsker det vi gjør, og alle de der hjemme som følger med oss hver fredag, sier Harald Rønneberg. Han vil sammen med kollega Numme ha 435 sendinger bak seg når de går av skjermen.

Beslutningen om å gi seg er nøye overveid, sier duoen. De sier at de sammen har kommet fram til at selv om det er vemodig, så er det riktig å avslutte eventyret nå.

Programmet har i løpet av årene hatt en rekke kjente gjester fra både inn- og utland. I 2015 var blant andre den canadiske superstjernen Justin Bieber på besøk. Da tok han på et tidspunkt like godt over som programleder, før han spilte tre låter i studio. I tillegg til musikere som Bieber og Rolling Stones' Keith Richards, har både idrettsprofiler og politikere gjestet programmet.

Også politiske gjester har vært innom hos Senkveld i løpet av sesongene. Fra 2013: Venstre-leder Trine Skei Grande (f.v.), Krf-leder Knut Arild Hareide, Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen sammen med Numme og Rønneberg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Numme og Rønneberg ble kåret til årets TV-navn to år på rad, i 2006 og 2007, og under Gullruten i 2010 ble programmet kåret til beste underholdningsprogram. Rønneberg hadde da vunnet to Gullruter tidligere, en for Beste mannlige programleder i 2006 og publikumsprisen i 2004.

Selv om det er slutt for Senkveld, så fortsetter begge programlederne i kanalen.