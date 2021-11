Trur Emil Gukild er Draken – Dette svarer han

Koselig eventyr for julefilmfans

Et formidabelt lag av kvalitetsskuespillere serverer flere herlige øyeblikk. Best av dem alle er fantastiske Maggie Smith. Hun sørget for at jeg satt med et vemodig smil og tårer i øyekroken til godt ut i rulleteksten, skriver Sigurd Vik i Filmpolitiet om Netflix-filmen «Gutten som ble julenissen». Terningkast 4.