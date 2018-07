Trumps stjerne vandalisert

Amerikansk politi har pågrepet en mann som er mistenkt for å ha vandalisert USAs president Donald Trumps stjerne på Hollywood Walk of Fame med en hakke, skriver NTB. Politiet i Los Angeles fikk ved 3.30-tiden lokal tid onsdag morgen melding om at presidentens Walk of Fame-stjerne hadde blitt vandalisert. Øyevitner skal ha sagt til avisen Time at de så en mann ta hakken ut av en gitarkasse.