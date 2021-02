Trondheims jazzmiljø i sorg etter Chick Coreas dødsfall

Torsdag ble det kjent at den amerikanske jazzmusikeren Chick Corea er død, 79 år gammel. Han døde av kreft etter å ha fått diagnosen for kort tid siden.

Corea var en av jazzverdenens største artister, samtidig som han hadde sterke bånd til Trondheim Jazzorkester, som han samarbeidet med helt siden 2000.

Nyheten om Coreas dødsfall falt tungt for Bjørn Willadsen, som er daglig leder for Midtnorsk jazzsenter.

Daglig leder Bjørn Willadsen ved Midtnorsk jazzsenter. Foto: Juliane Schütz

– Det var et sjokk. Vi har hatt jevnlig kontakt, selv om det er en stund siden sist. Vi sendte faktisk en henvendelse til ham for 2–3 uker siden. Planen var å gjøre flere konserter i samarbeid med Moldejazz. Vi har ventet på å få respons, men da den ikke kom tenkte vi at det var noe som ikke stemte. Så vi var litt forberedt på at det kunne komme noe sånt, sier han, og refererer til dødsfallet.

I 2000 skjedde det første møtet mellom de unge musikerne i Trondheim Jazzorkester og Chick Corea. Under Moldejazz spilte de sammen på det som Willadsen omtaler som «mirakelkonserten», hvor de framførte pianist Erlend Skomsvolls rearrangement av Coreas musikk. Året etter dro de på norgesturné i regi av Rikskonsertene, og samarbeidet varte helt fram til Coreas død.

Fra konserten med Chick Corea og Trondheim Jazzorkester under Moldejazz i 2001. Chick Coreas musikk arrangert av Erlend Skomsvoll. Du trenger javascript for å se video. Fra konserten med Chick Corea og Trondheim Jazzorkester under Moldejazz i 2001. Chick Coreas musikk arrangert av Erlend Skomsvoll.

Forløsende for Trondheim Jazzorkester

Willadsen sier at samarbeidet med Corea var utrolig viktig og forløsende for dem de første årene. Både pianist Erlend Skomsvoll og trompetist Tore Johansen, som begge spilte med Corea, uttrykker sorg over tapet på Facebook.

Det å ha fått være med på prosjektet med Trondheim Jazzorkester og Chick Corea står som en helt eventyrlig påle i alt jeg har fått tatt del i opp gjennom. Det er veldig vanskelig å beskrive, skriver Johansen, mens Skomsvoll omtaler samarbeidet som «et av mitt livs musikalske opplevelser».

Da Corea markerte sitt 75-årsjubileum i 2016 ble Trondheim Jazzorkester invitert til å være med og spille sammen med ham på klubben Blue Note i New York.

– Vi spilte fire konserter med ham på to kvelder, og vi var de eneste utenlandske artistene som ble invitert til denne åtteukers festivalen. Så han satte åpenbart ærlig pris på samarbeidet, sier Willadsen.

Chick Corea og medlemmer av Trondheim Jazzorkester under en øving i New York City i 2016. Foto: Martin Taxt

Stilskaper

Corea holdes for å være en like viktig jazzpianist som Keith Jarrett og Herbie Hancock. Han var særlig viktig som stilskaper med sin tidlige bruk av elektroniske instrumenter på 60/70-tallet, hvor han blant annet spilte med Miles Davis.

Kulturjournalist-veteran Terje Mosnes sier at Corea i seg selv er et av de store kapitlene innen moderne jazz de siste 50 årene.

– Han vil bli stående i jazzhistorien som en fantastisk pianist, komponist, bandleder og stilskaper, sier Mosnes, og legger samtidig til enda et punkt på Coreas vandelsattest som norgesvenn:

– På tidlig 1970-tall spilte han inn plater for ECM (legendarisk tysk plateselskap) i Arne Bendiksens platestudio på Etterstad i Oslo.

Konsertopptak fra Jazzfestivalen i Molde 1972. Chick Corea og hans band Return to Forever med Joe Farrell, fløyte og saksofon, Stanley Clarke, bass, Airto Moreira, trommer og Bill Tragesser, vokal og perkusjon. Du trenger javascript for å se video. Konsertopptak fra Jazzfestivalen i Molde 1972. Chick Corea og hans band Return to Forever med Joe Farrell, fløyte og saksofon, Stanley Clarke, bass, Airto Moreira, trommer og Bill Tragesser, vokal og perkusjon.

Bjørn Willadsen skryter samtidig av hvordan Corea var som person, og at han sørget for at unge og nervøse trondheimsmusikere opplevde det som en jevnbyrdig lek å få spille med en så kjent jazzmusiker.

– Han skapte en ro rundt seg. En positiv kraft som ikke var den som satte seg selv i front – selv om han helt åpenbart var det. Han ønsket å være på likt nivå med de andre. Det var rett og slett en spesiell opplevelse å se hvordan han samarbeidet med andre.