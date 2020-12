Vinnaren av Maskorama er Trollet. Det vil seie at elgen måtte ha av seg maska fyrst.

Og endeleg er sanninga her: Elgen er Markus Bailey.

– Eg har sutte og spelt Playstaion dei siste vekene for å ikkje avsløre meg, humrar han.

– Korleis har det vore å synge alt du kan, men ikkje kven du er?

– Deilig å synge med maske, så det blir interessant å synge med maske no.

– For eit eventyr

Herman Dahl var den som skjulte seg bak Vikingen.

– For eit eventyr. Veldig gøy, det har vore rein magi.

Han fortel at det har vore vanskeleg å halde det skjult for venar og familie.

– Det er den største løyndommen min som eg nokon gong har halde. Det har vore vanskeleg, så no gler eg meg til å kunne fortelje det til alt av venner og familie.

37 % av det norske folket tippa at det var Herman Dahl.

Her må «Vikingen» ta av seg maska Du trenger javascript for å se video.

Knallopning

Det var knallopning på sesongens siste Maskorama-sending.

Alle dei tidlege deltakarane var med på scena og framfører «The Greatest Show».

Nicolay Ramm, Jan Thomas og Marion Ravn som er årets detektivar har fått på seg finstasen til kveldens anledning.

– Det er full fest oppi hovudet mitt, seier Jan Thomas.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Kven er Trollet, Vikingen og Elgen?

Det har vore blant dei viktigaste spørsmåla i underhaldningsverda den siste veka.

Herman Dahl er nå avslørt som Vikingen.

Herman Dahl er Vikingen Foto: Heather Ørbeck / NRK

Når det gjeld Elgen har det blitt foreslått Einar Tørnquist, Markus Bailey og John Carew.

Medan Ulrikke Brandstorp, Lisa Børud og Cecilie Steinmann Neess er blant dei heitaste namna på Trollet.

Her kan du få alle hinta og kome eit steg nærmare sanninga.

Her ser du framføringane og reaksjonane:

Gullfinale

1. Elgen – I'm too Sexy for My Shirt (Right Said Fred)

Elgen hintar om at songen var populær heilt tilbake då han var født. Songen kom ut i 1991. Er det eit hint på Elgens fødselsdag?

Elgen – «I’m Too Sexy» (Right Said Fred) Du trenger javascript for å se video.

– Eg trur Markus Bailey er født på tidleg 90-talet, undrar Marion Ravn.

– Dette må vere Markus Bailey, seier Nicolay Ramm.

2. Trollet – I'll be There for You (The Rembrandts)

Trollet har også vald ein song frå då ho kom til verda, nemleg 1995.

Trollet – «I'll be there for you» (The Rembrandts) Du trenger javascript for å se video.

– Eg heldte på å byrje å grine, seier detektiv Ramm.

Detektivane er ikkje samstemte og tippar på at Trollet er Ulrikke Brandstorp, Lisa Børud og Ingeborg Walther.

Finale

1. Elgen – Gold Digger, (Kanye West)

– Eg er oppteken av rettferd, og at vi skal behandle kvarandre bra, seier Elgen før fyrste framføring.

Elgen – «Gold Digger» (Kanye West) Du trenger javascript for å se video.

– Sinnssjukt bra, utbrytar Jan Thomas.

– Eg har tenkt på eit nytt namn. Er det Jarle Bernhoft? spør Marion Ravn.

Etter framføringa viste Elgen fram hint backstage, der det dukka opp eit puslespel av verda og namnet Nico med strek over. Og ei høne og ein sau.

– Kan dette vere Vinz i Nico og Vinz? spør Ramm.

Jan Thomas trur det er Jan Gunnar Solli, Marion Ravn tippar John Carew og Ramm gjettar at det er Vincent Dery.

2. Vikingen – Fy Faen (Hkeem)

Vikingen – «Fy Faen» (Hkeem) Du trenger javascript for å se video.

– Det var sart og sjelfullt, det var heilt rått, seier Ramm.

Også Vikingen viser fram hint bak scena. Blant anna ei tekstmelding frå Vidar.

– Kan det vere Vidar Villa, spør Jan Thomas.

Men Jan Thomas endrar seg og seier Herman Dahl. Medan Ravn og Ramm gjettar at det er Victor Sotberg.

3. Trollet – Higher Love (Kygo, Whitney Houston)

– Har eg klart meg eller har den ekte dialekten min gloppe igjennom? spør Trollet seg sjølv før framføringa, og kjem derfor med eit nytt hint.

Trollet – «Higher Love» (Kygo/Whitney Houston) Du trenger javascript for å se video.

– Det her er betre enn Whitney Houston, seier Ramm.

Bak scena viser Trollet blant anna fram Pepsi Max. Marion Ravn minner om at Julie Bergan likar Pepsi Max.

– Eg gjev meg ikkje på Ulrikke Brandstorp eg altså, seier ho likevel.

Jan Thomas derimot seier Ingeborg Walther og Ramm gjettar at det er musikalstjerna Heidi Ruud Ellingsen som er Trollet.