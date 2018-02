Trente med lyskjegler hjemme: – Jeg var ekstremt godt forberedt

Mange av deltakerne i Mesternes Mester har ansett den råsterke, tidligere snøbrettkjøreren Andreas Ygre Wiig som den største favoritten til å vinne hele konkurransen.

Likevel måtte han pakke kofferten og reise hjem etter å ha tapt duellen mot natt-test-ekspert Isabel Blanco (38), som har vunnet alle tre duellene hun har deltatt i.

For å holde oppe kvinneandelen i konkurransen valgte Blanco ut Ygre Wiig til en reaksjonsduell med lyskjegler, som hun gikk seirende ut av.

Dermed er tre av de fire gjenværende deltakerne i Mesternes Mester kvinner – noe som aldri har skjedd før.

VIDEO: Her gjør Isabel Blanco og Andreas Ygre Wiig opp seg imellom i en forrykende natt-test.

Verdensmester som personlig trener

Men at Andreas Ygre Wiig skulle ryke ut i reaksjonstest med kjegler skyldes ikke mangel på forberedelser.

– Jeg kjøpte inn lysstaver fra Clas Ohlson for å øve på natt-test før jeg dro til Portugal. Jeg økte også treningsmengden betraktelig og hadde hjelp av en personlig trener, som var fire ganger verdensmester i Taekwondo, forteller Ygre Wiig til NRK.

– Han kjørte meg sinnssykt hardt. Jeg var derfor veldig forberedt på harde øvelser, for de treningene jeg hadde med ham var sånn at jeg nesten gruet meg til dem. Og han hadde sett på tidligere sesonger og visste hva slags øvelser som kom. Så jeg følte meg veldig godt forberedt, sier han.

– Det var ekstremt kjipt å ryke ut på denne måten. Jeg er veldig skuffet, sier Andreas Ygre Wiig, som bare var to poeng fra å være immun for å bli plukket ut til nattduell. Foto: Rubicon

– Ekstremt kjipt

Andreas Ygre Wiig var nedslått etter å ha kommet på en femteplass i konkurransen.

– Det var ekstremt kjipt å ryke ut på denne måten. Jeg er veldig skuffet. Det var kjipt å bli valgt ut i natt-test, særlig siden jeg var bare to poeng fra å være immun. Jeg følte at jeg leverte bra.

– Burde du ha valgt en annen øvelse enn reaksjon?

– Jeg tror ikke jeg ville gjort noe annerledes. Jeg føler at reaksjon er litt mindre tilfeldig, men at i armbrøst kan man være ekstremt heldig selv om man ikke er god til å skyte. Reaksjon var litt mer kontrollerbart. Derfor valgte jeg det. Jeg kan ikke forklare noe annet enn at det gikk fort. Det var veldig jevnt og dramatisk, sier han.

Isabel Blanco sier at hun tror at hun overrasket mange med å vinne denne duellen.

– Jeg var underdog, og jeg tror ikke at noen som ser på hadde trodd at dette skulle skje. Andreas er jo fantastisk dyktig til alt. Han er en maskin, sier hun.

Alle gode ting er tre for håndballspiller Isabel Blanco, som for tredje gang gikk seirende ut av en natt-test. Foto: Rubicon

Favoritt

Andreas Ygre Wiig innser at han nok var blant de klareste favorittene.

– Ja, jeg var nok det. Jeg hadde klare forutsetninger for å nå helt til topps. Når jeg har sett på tidligere sesonger så tror jeg at semifinale- og finaleøvelsene hadde passet meg godt.

Han innrømmer at han var langt nede etter tapet.

– Folk blir nok mer forbanna enn de viser på TV. Men man må jo bare tenke på hva man gjorde selv. De fleste er skuffet over å komme i den situasjonen. Og samtidig er det jo et TV-program, ikke en konkurranse. Men det føles urettferdig å bli valgt ut i natt-test etter å ha gjort ei god uke, sier han.

– Fikk du noen tips på forhånd fra snøbrettkollega Helene Olafsen, som imponerte i fjor?

– Jeg kjenner henne godt, men har ikke snakket med henne om dette på forhånd. Jeg følte at jeg hadde fått til veldig gode forberedelser.

VIDEO: Bordet knakk i den voldsomme duellen om lyskjeglene mellom Isabel Blanco og Lena Boysen Hillestad.