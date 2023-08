Trekker seg fra Amandakomiteen i protest mot regelverket

Det er stor uenighet i norsk filmbransje. Det fortalte NRK om i forrige uke. Nå får uenighetene konsekvenser for landets største filmpris.

Norsk filminstitutt, det viktigste filmpolitiske organet i Norge, trekker seg fra Amandakomiteen.

– Vi trenger en god diskusjon rundt prisens regelverk, sier instituttets leder Kjersti Mo.

Må ha gått på kino

Debatten som oppstod i etterkant av årets Amanda-utdeling dreier seg om hvilke filmer som skal få lov til å bli nominert til prisen. For å bli nominert må nemlig filmen ha gått på ti av de største kinoene i minst to av de største norske byene.

«Troll» ble en suksess, men hadde ikke mulighet til å vinne noen Amanda-pris. Foto: Netflix

Flere av fjorårets mest sette norske filmer, deriblant Netflix-suksessen «Troll» og Viaplay-filmen «Gulltransporten», gikk aldri på kino. De ble kun sendt på strømmetjenestene og kunne derfor ikke bli nominert.

Flere har tatt til orde for at regelverket burde endres, slik at filmene likevel kunne blitt nominert til den store filmprisen. Men Amandakomiteen vil ikke gjøre endringer.

– Amanda skal fremme filmen som går på det store lerretet. Hvis man åpner for filmer fra strømmetjenestene, så må man kanskje også vurdere film fra Facebook og Youtube, sa Amandakomiteens leder, Tonje Hardersen.

Vil evaluere

Nå trekker en av de viktigste aktørene i norsk filmbransje seg fra Amandakomiteen. Direktør i Norsk filminstitutt, Kjersti Mo, har sendt et brev til Amanda, der hun blant annet skriver at det ikke vil være hensiktsmessig å være medlem av «en komite med et smalere formål».

Odd-Magnus Williamson ledet årets Amanda-utdeling. Han tullet blant annet fra scenen om at «Troll» ikke var nominert. Foto: Espen Solli / Espen Solli

– Vi ønsker å fremme norsk film uavhengig av plattform. Vi mener argumentasjonen til Amandakomiteen er en latterliggjøring av den teknologiske utviklingen vi har hatt de siste årene, sier direktør for filminstituttet, Kjersti Mo, til NRK og trekker blant annet frem filmfestivalen i Cannes som et godt eksempel på det motsatte:

– Cannes-festivalen har et strategisk samarbeid med Tiktok, fordi det kanskje er der fremtidens filmskapere debuterer.

Hun forteller at instituttet ønsker å gjøre en evaluering av deres fremtidige holdning til prisen. De skal også vurdere om de skal fortsette å gi økonomisk støtte til Amanda. I fjor var det på rundt én million kroner, ifølge direktøren.

Ønsket diskusjon flere ganger tidligere

Kjersti Mo forteller at hun ved flere anledninger har tatt til orde i komiteen for å gå gjennom regelverket som bestemmer hvilke filmer som skal kvalifisere til nominasjon.

Tonje Hardersen er festival- og programsjef ved Den norske filmfestivalen i Haugesund. Hun er i tillegg Amanda-komiteens leder. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Amandakomiteens leder, Tonje Hardersen, kjenner seg ikke igjen i at det har vært en diskusjon rundt regelverket på deres møter og syns det er trist at Norsk filminstitutt nå trekker seg ut av komiteen.

– Jeg synes det hadde vært mer fruktbart at de deltok i evalueringsarbeidet etter årets utdeling, sammen med resten av komiteen.

– Kan det være aktuelt å gjøre noe med reglene, nå som også deler av komiteen begynner å trekke seg?

– Komiteen vil ha sitt planlagte møte tidlig i september. Da står blant annet diskusjonen rundt reglementet på agendaen. At filminstituttet ikke vil være sammen med bransjen den tross alt er til for i disse diskusjonene er beklagelig, men må nesten stå for deres regning. Det blir feil å skulle konkludere etter direkte ordre fra instituttet, uten at bransjen får tatt en grundig evaluering og diskusjon.

– Hva tenker du om filminstituttets utsagn om at dere latterliggjør den teknologiske utviklingen?

– Det er en beskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i, sier Amandakomiteens leder, Tonje Hardersen.