Trekker ikke søksmål mot staten om minnested

– Vi opplever at vi blir fremstilt som egoistiske og vanskelige naboer mens vi derimot var de som risikerte livene våre 22. juli for å redde ungdommer i livsfare, skriver naboene i en pressemelding.

– Det eneste vi ber om er at vår psykiske helse skal bli ivaretatt, skriver de.

UTØYAKAIA: Her foreslår AUF og støttegruppen at et minnested kan legges. AUF eier tomten. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Etter et møte med departementet i går ble det klart at departementet utreder et nytt alternativ ved Utøyakaia. Dette alternativet ble lansert av AUF og Støttegruppen etter 22. juli for noen uker siden. Men før dette alternativet er skikkelig utredet er det Sørbråten som står fast. Naboene trekker foreløpig ikke sitt søksmål mot staten. Rettssaken er planlagt å starte 25. april.

Ingen innflytelse

Naboene kritiserer at de verken ble tatt med på råd da Sørbråten ble valgt eller da Utøyakaia kom som nytt forslag. Selv har de foreslått et tredje alternativ fordi de mener de to andre alternativene er lagt for nært opp til beboere.

TREDJE ALTERNATIV: Dette er naboenes eget alternativ til minnested. De kaller det Utsikten. Foto: Fototeket

Statsråd Jan Tore Sanner varslet for noen uker siden at alle berørte parter skulle innkalles til et møte og en dialog om AUF og Støttegruppens nye forslag til plassering av minnested. Det nye området eies av AUF og da det ble presentert ble det lagt vekt på at dette stedet har nær tilknytning til hendelsene. Etter møtet i går føler naboene ikke at situasjonen er forandret og opprettholder derfor sitt søksmål mot staten.

Naboenes forslag

– Naboene hadde forventet at også deres forslag skulle utredes, forteller advokaten til naboene, Harald Stabell. – Dette opplevde vi ikke. Tvert imot fikk vi vite at det ikke er aktuelt å vurdere alternativet naboene foreslår, sier advokat Harald Stabell til NRK.

Naboene som har gått til sak mot staten mener at Utøyakaia ikke et bedre alternativ enn Sørbråten. Utøyakaia berører nærmiljøet i samme grad som Sørbråten og vil utsette menneskene som stod i første linje 22. juli for daglig altfor store påminnelser og påkjenninger.

Innen 8. mars skal Statsbygg presentere en mulig løsning for et minnested lokalisert på Utøyakaia. Hvis departementet går inn for et nytt minnested på Utøyakaia vil utformingen av minnestedet trolig måtte endres. Det var den svenske kunstneren Jonas Dahlberg som vant konkurransen. En endring får trolig også konsekvenser for minnestedet i regjeringskvartalet fordi de to minnestedene skal henge sammen kunstnerisk.

For naboenes del vil det trolig bare føre til at søksmålet mot staten i forhold til Sørbråten trekkes, men at det kommer et nytt søksmål i forhold til nytt minnested ved Utøyakaia.