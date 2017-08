Tre slåss om å bli Oscar-kandidat

Joachim Trier har regissert filmen «Thelma». «Fluefangeren» i regi av Izer Aliu og Jorunn Myklebust Syversens film «Hoggeren» konkurrerte med 28 andre mulige norske Oscar-kandidater.

En av de tre filmene på kortlisten vil i neste uke bli valgt til å representere Norge i konkurransen om Oscar for beste ikke-engelskspråklige film.

«Thelma» ble møtt med begeistring av publikum og kritikere på Filmfestivalen i Haugesund. Det er en romantisk overnaturlig thriller om en ung kvinne som i møte med kjærligheten oppdager at hun har skremmende uforklarlige krefter. «Thelma» har norsk premiere 15. september 2017.



Læreren Ghani, spilt av Burhan Amiti, forsøker å skape fred mellom sine elever i "Fluefangeren". Foto: Europafilm

«Fluefangeren» er et politisk drama som fanger vekst og fall av et diktatur i et klasserom. Vi møter Ghani, en idealistisk lærer, som i løpet av en intens dag, gir slipp på sine prinsipper. Han stenger elevene inne i klasserommet i et forsøk på å sementere den etniske konflikten blant barna og samtidig redde sin egen arbeidsplass.Fluefangeren hadde norsk premiere 21. april 2017



Anders, spilt av Anders Baasmo Christiansen, har hovedrollen i «Hoggeren» Foto: Mer Filmdistribusjon

Anders vokste opp i Rukkedalen med sterk utbrytertrang, men etter tjue år i Oslo er livet fremdeles ikke på plass.

Han vender tilbake til hjembygda, flytter inn i småbruket til sine avdøde foreldre og fordriver dagene med å hogge trær i skogen sin. Han har ingen plan for det han gjør, bare et mål om å finne ro i naturen og gi seg hen til det fysiske arbeidet. «Hoggeren» fikk to Amanda-nominasjoner for beste mannlige skuespiller og beste mannlige birolle.Hoggeren hadde norsk premiere 7. april 2017.

Den norske Oscar-komiteen består av åtte representanter fra den norske filmbransjen og Norsk filminstitutt avgjør hvilken film som innstilles til Oscar-akademiet. Komiteen kommer først frem til en kortliste på tre filmer. Deretter får produsentene for de tre filmene presentere sine planer for en eventuell Oscar-kampanje for komiteen.

Komiteen avgjør deretter hvilken av de tre filmene som skal representere Norge. Den endelige norske Oscar-kandidaten offentliggjøres tirsdag 6. september.